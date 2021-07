La finale de la saison ‘Loki’ fixe les enjeux de tous les films de la phase 4 de Marvel

Je ne pensais pas que Marvel irait là-bas. La finale de la saison de Loki (qui reviendra pour la saison 2) était l’épisode le plus important d’une série télévisée Marvel Studios à ce jour. Jusqu’à présent, les émissions Disney + visaient à combler les lacunes. Nous savions que Sam Wilson allait être le prochain Captain America. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver nous ont montré comment cela s’est passé. Nous savions que Wanda aurait un rôle à jouer dans la prochaine phase du MCU. WandaVision a étoffé sa trame de fond et l’a mise en position pour les films à venir. Pendant ce temps, Loki a fixé les enjeux pour toute la phase 4.

Si vous n’avez pas encore regardé, sachez que les spoilers pour la finale de la saison de Loki suivent ci-dessous.

Que s’est-il passé dans la finale de la saison de Loki?

Dans le sixième épisode de Loki, nous rencontrons l’un des méchants les plus imposants de Marvel : Kang le Conquérant. Le studio avait déjà annoncé que Jonathan Majors (Lovecraft Country) jouerait le rôle dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Le studio a décidé de surprendre les fans en présentant Majors et son personnage dans Loki. Mais ce n’est pas le Kang qui servira de prochain grand méchant dans le MCU. C’était plutôt une variante de Kang – celui qui s’assurait qu’aucun autre Kang ne traverserait son univers.

Dans les derniers instants de la première saison de Loki, Kang (alias He Who Remains) a donné le choix à Loki et Sylvie. Ils pourraient le tuer et déclencher une guerre multiversale, ou prendre sa place et diriger eux-mêmes la TVA. Loki était prêt à accepter son offre, mais à la fin, Sylvie n’arrivait pas à trouver en elle de faire confiance à l’un ou l’autre. Après avoir renvoyé Loki à travers un portail vers la TVA, Sylvie a tué le Kang qui maintenait la chronologie sacrée. En conséquence, la chronologie a commencé à devenir incontrôlable.

La finale de la saison Loki lance la phase 4 du MCU

Non seulement la finale de la saison nous a laissé d’innombrables questions sans réponse pour Loki saison 2 – elle a également mis en place le reste de la phase 4. Je n’étais pas convaincu que Marvel modifierait un jour le MCU de manière aussi significative dans une émission télévisée. Kevin Feige m’a prouvé le contraire. Toutes les rumeurs sur Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe et Jamie Foxx apparaissant dans Spider-Man: No Way Home s’additionnent soudainement. La chronologie est rompue au-delà de la réparation. Des variantes pourraient théoriquement apparaître n’importe où, n’importe quand. Et tout le travail pour mettre cela en place a été fait à Loki.

De plus, le titre Doctor Strange dans le multivers de la folie a beaucoup plus de sens. Avant que celui qui reste ne prenne le contrôle, les variantes de Kang « se battaient pour préserver leur univers et anéantir les autres », explique-t-il. Maintenant que Celui qui reste est mort, rien n’empêche les variantes Kang de retourner à la guerre. Serait-ce l’intrigue du film ?

Le scénariste en chef de Loki discute de la finale de la saison

“Nous savions que nous voulions que ce spectacle soit énorme, et nous voulions qu’il se termine vraiment en beauté et ait un impact énorme sur le MCU à l’avenir”, a déclaré le rédacteur en chef Michael Waldron à Marvel.com.

“Sachant que Kang allait probablement être le prochain grand méchant du cross-film, et parce qu’il est un adversaire multiversal qui voyage dans le temps, cela a toujours eu tellement de sens”, a-t-il ajouté. « J’ai inventé cette grande mythologie de la guerre multiversale et je l’ai présentée un jour dans la salle à nos producteurs. Et ils ont dit, ouais, allons-y. Nous savions que nous allions finir par rencontrer l’homme derrière le rideau. Et puis c’était juste à nous de nous assurer que cette réunion était vraiment efficace. »

Comment Marvel reliera-t-il les points?

Il est maintenant temps de spéculer, qui est l’un des éléments les plus amusants du MCU. Comment Marvel explorera-t-il les retombées de la mort de Kang dans les prochains films ? Personnellement, je ne pense pas que cela aura beaucoup d’impact sur Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ou Eternals. Marvel doit vraiment se concentrer sur l’introduction d’une toute nouvelle distribution de personnages. Je suppose que lorsque d’autres Spider-Men commenceront à apparaître à New York dans Spider-Man: No Way Home, le docteur Strange se présentera pour expliquer le multivers à notre Peter Parker (Tom Holland). Les événements de No Way Home déclencheront alors une réaction en chaîne. Nous verrons ensuite les ondulations causées par Loki dans Multiverse of Madness, Quantumania et au-delà.

En attendant, je pense que Marvel’s What If…? sera plus important qu’il n’y paraît. Voici une citation intrigante de Tom Hiddleston lors d’une récente interview sur The Tonight Show :

Je suis intrigué car je n’ai pas tout vu. Et je sais qu’ils ont, comme, tout le monde de l’univers Marvel pour exprimer leurs personnages… Et puis cela met en place un tas de trucs dans le MCU, que je [of course] n’y connais rien.

La mort de Kang a ouvert la porte à des délais infinis. La TVA a regardé la chronologie dans d’innombrables directions dans le dernier épisode de Loki. Et qu’est-ce qui se passerait si…? pourrait être une fenêtre sur ces branches.

