La finale de l’Euro 2020 pourrait quitter Wembley après la menace de l’UEFA concernant les règles de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Selon les directives britanniques actuelles, les voyageurs arrivant des pays « orange » et « de la liste rouge » doivent se mettre en quarantaine à leur arrivée pendant 10 jours. Les demi-finales de l’Euro 2020 auront lieu les 6 et 7 juillet et les finales le 11 juillet.

Les ministres présentent des plans pour permettre à environ 2 500 VIP de l’UEFA et de la FIFA de sauter la période de quarantaine afin d’assister aux matchs au stade de Wembley.

Ils seraient également autorisés à assister à des sessions de formation et à des réunions avec le gouvernement britannique.

Il est entendu que les ministres craignent que l’UEFA ne déplace les demi-finales et les finales du tournoi Euro 2020 en Hongrie si elle n’assouplit pas les restrictions.

La Hongrie n’aura aucune restriction pour voyager dans la zone Schengen à partir de la semaine prochaine et accueillerait les matchs avec des stades pleins si elle accueillait le tournoi.

Cependant, Boris Johnson serait attiré par l’idée, car le Royaume-Uni pourrait stimuler les efforts conjoints d’appel d’offres des nations nationales pour la Coupe du monde 2030.

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a également déclaré au gouvernement la semaine dernière que les restrictions aux frontières britanniques étaient trop strictes par rapport à celles de l’UE.

Il a averti que d’autres villes européennes étaient disposées et capables d’accueillir des matchs qui devaient se jouer à Wembley.

