La finale de l’Euro 2020 sera retirée de Wembley à moins que la quarantaine ne soit levée pour les VIP

La finale de l’Euro 2020 pourrait être déplacée de Wembley (.)

L’UEFA envisage de déplacer la finale de l’Euro 2020 de Wembley en Hongrie, à moins que des milliers de VIP ne soient exemptés du respect des restrictions de quarantaine au Royaume-Uni.

Un isolement de 10 jours est actuellement requis pour toute personne arrivant de pays figurant sur la liste orange ou rouge du gouvernement.

Toutes les nations participant à l’Euro 2020 figurent actuellement sur la liste orange, à l’exception de la Turquie, qui figure sur la liste rouge.

Selon The Times, le gouvernement discute actuellement de plans qui permettraient à environ 2 500 responsables, politiciens et sponsors de l’UEFA et de la FIFA d’éviter la période de quarantaine de 10 jours à leur arrivée en Angleterre.

Le rapport affirme que les ministres sont “préoccupés” par le fait que si les restrictions ne sont pas assouplies, les matchs des demi-finales ainsi que la finale, qui doivent tous se tenir à Wembley, seront transférés à la Puskas Arena de Budapest.

Il est également affirmé que les ministres sont conscients que la suppression des restrictions pour les VIP à l’Euro 2020 pourrait provoquer une réaction du public, car de nombreuses personnes ont été contraintes d’abandonner leurs projets de vacances à l’étranger en raison du protocole de quarantaine actuellement en place.



La Puskas Arena de Hongrie peut contenir une capacité maximale pour chaque match de l’Euro 2020 (Pool via .)

Le gouvernement examinerait le risque potentiel et la probabilité qu’un pic de cas puisse être déclenché si les restrictions sont assouplies pour certaines personnes.

Wembley, qui peut contenir 90 000 supporters, sera à 50 % de sa capacité pour les demi-finales et la finale.

Mais la Hongrie autorise la pleine capacité de ses stades et la Puskas Arena de 67 000 places était pleine à craquer pour son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre le Portugal mardi.

La Puskas Arena doit accueillir samedi le deuxième match de groupe de la Hongrie contre la France, ainsi que le match du groupe F du Portugal contre la France, et un huitième de finale le 27 juin.

