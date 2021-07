La finale de ‘Loki’ aurait peut-être transformé ‘Endgame’ en un énorme mensonge

in

Loki a livré une fin phénoménale mercredi, la finale révélant qui est le grand méchant de la série. Nous n’avons pas seulement appris qui tirait les ficelles de la TVA tout au long de l’épisode 6. Nous avons pu voir Loki (Tom Hiddleston) terminer un autre arc de rédemption tout aussi impressionnant que ce que nous avons vu dans les films Avengers. Mais plus important encore, la finale de Loki a expliqué les règles du multivers pour ce qui va suivre dans le MCU. Dans le processus, cela nous a fait remettre en question tout ce que nous avions appris au cours de plus d’une décennie d’aventures Marvel.

Loki vous fera tout voir sous un jour complètement différent. Même Avengers: Endgame a maintenant radicalement changé. Loki l’a transformé en un gros “mensonge” – et c’est une nouvelle incroyable. Avant d’expliquer la fin de Loki et sa relation avec Endgame, nous vous donnerons l’avertissement habituel que de gros spoilers nous attendent.

En regardant les révélations massives des précédents épisodes de Loki, je vous ai dit que Loki avait peut-être découvert le plus gros mensonge de Marvel dans Endgame : les Infinity Stones sont le fondement de la réalité. Ils doivent exister pour contrôler la réalité. Même après que Thanos les ait détruits dans Fin du jeu, les pierres existent toujours sous forme de poussière cosmique.

Ce que nous dit la fin de Loki

Mais ensuite est venu Loki et nous avons découvert que les agents de TVA utilisaient les Infinity Stones comme presse-papiers dans le bureau. Ils n’ont aucun pouvoir lorsqu’ils sont à TVA. Ils ont été extraits de chronologies qui pourraient être élaguées. Nous nous sommes demandé à l’époque si certaines réalités manquaient d’Infinity Stones à cause de divers événements Nexus. Au début de Loki, nous n’avions aucune idée du nombre de réalités contenues dans la timeline sacrée.

La fin de Loki a magnifiquement clarifié toutes les règles du multivers. La Chronologie Sacrée n’en est qu’une. C’est celui que la version la plus bonne de Kang (Jonathan Majors) a permis d’exister. Sous sa microgestion du temps, la TVA a veillé à ce que la ligne temporelle sacrée perdure et qu’aucune branche significative ne dépasse le point de non-retour. La TVA a tout élagué pour assurer une séquence particulière d’événements. Même Loki et Sylvie (Sophia Di Martino) atteignant le bureau de Kang était un événement soigneusement orchestré. C’est une chose formidable que les deux aient atteint le château de Kang, mais tout cela est dû à l’action de Kang.

À la minute où Kang abandonne le contrôle, la chronologie sacrée commence à bifurquer. Et le tout est si rapide que cela pourrait conduire à la belle danse avec Steve et Peggy dans Endgame. Cet événement se produit dans une réalité alternative, celle que Kang n’aurait pas permis de coexister avec la ligne temporelle sacrée principale.

La chronologie sacrée commence à bifurquer dans la finale de Loki.

Le gros mensonge d’Endgame

Fin du jeu est le meilleur travail MCU de Marvel à ce jour, l’aboutissement de plus d’une décennie d’histoires de super-héros. Son héritage est énorme, car les événements de Endgame auront un impact sur tout dans la phase 4.

Mais maintenant que nous avons vu la finale de Loki, nous réalisons que tout dans Fin du jeu est un gros mensonge – pour le public. Les Avengers n’ont jamais été en danger réel de perdre. Bien sûr, certains d’entre eux ont dû mourir pour battre Thanos (Josh Brolin). Mais Thanos n’allait jamais l’emporter.

Quoi qu’il en soit, Kang contrôlait totalement tout. Cet avenir où les Avengers ont battu Thanos – celui que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) a vu dans Infinity War – est la version de Kang de la chronologie sacrée. Strange a peut-être vu des possibilités alternatives, des branches de réalité que la TVA aurait probablement élaguées. C’était cette tournure particulière des événements qui allait se poursuivre.

Pour les personnages, les événements qu’ils ont vécus dans le MCU jusqu’à Endgame sont bien réels. Les enjeux étaient bien réels. Le danger était imminent. Ils n’avaient aucune idée s’ils allaient gagner ou perdre. Et ils devraient endurer cinq ans de tourments exténuants après Guerre d’infini. La finale de Loki ne changera rien à cela.

Pourquoi c’est une excellente nouvelle pour le MCU

En ce qui concerne les Avengers, les Infinity Stones sont toujours la plus grande puissance de l’univers. Même s’ils sont partis dans cette réalité. Mais nous, le public, savons mieux que cela. C’est la capacité de Kang à contrôler et à tordre le temps, à exploiter la puissance d’Alioth, c’est la plus grande menace du MCU.

Désormais, nous n’aurons plus à nous soucier des Infinity Stones. Nous n’aurons pas à craindre que Marvel les réutilise pour faire avancer l’intrigue vers un autre Endgame. Loki s’assure pratiquement que les Infinity Stones appartiennent à l’histoire. La seule chose dont nous devons nous inquiéter après cette grande fin de Loki est Kang.

