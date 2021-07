La finale de “Loki” explique pourquoi Sony ne peut pas sortir une bande-annonce de “Spider-Man: No Way Home”

Marvel a choqué les fans avec la finale de Loki plus tôt cette semaine, et nous essayons toujours de comprendre ce qui vient de se passer. C’est une bonne sorte de choc, car Loki a livré une belle histoire. Nous avons pu revivre le voyage du mauvais Loki au bon Loki tout en apprenant les secrets du multivers. C’est peut-être la chose la plus importante de Loki, et l’épisode 6 nous a donné les dernières pièces manquantes du puzzle. Comme nous nous y attendions, Loki prépare le terrain pour les films multivers à suivre, notamment Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Et l’épisode époustouflant de mercredi a aidé à expliquer pourquoi il n’y a pas de bande-annonce pour le film très attendu Spider-Man 3.

Remarquez, quelques spoilers de la finale de Loki arrivent ci-dessous.

Le secret de Spider-Man 3 que tout le monde connaît

Nous sommes à environ cinq mois de la première de No Way Home, mais nous n’avons pas de première bande-annonce. Même ainsi, le secret le plus important du film n’est plus un mystère.

Tout le monde et leur grand-mère aimant le MCU savent que No Way Home sera un film multivers. Divers méchants des précédentes franchises Spider-Man de Sony feront le saut vers la réalité principale du MCU. Et les précédents Spider-Men rejoindront Tom Holland dans No Way Home. Le multivers a du sens maintenant que nous avons vu Loki.

Sony et Marvel n’ont montré aucune séquence du prochain film. Ils ont pris leur temps avec la révélation du titre, et c’est la dernière chose que nous avons entendue. Nous avons vu des rumeurs sur la bande-annonce de Spider-Man 3 à gauche et à droite, mais les premiers teasers ne sont jamais tombés.

Beaucoup ont supposé que Sony et Marvel cherchaient à garder l’illusion que les gens ne connaissent pas le plus gros spoiler No Way Home. Mais ensuite, une source qui s’est avérée avoir accès aux secrets de Marvel a affirmé que la deuxième bande-annonce de No Way Home mettrait en vedette les trois Spider-Men: Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

‘Loki’ pourrait être la vraie raison pour laquelle il n’y a pas de bande-annonce

Il serait logique de supposer que Marvel attendait sa grande première Black Widow pour sortir la bande-annonce de No Way Home. Mais cela ne s’est pas produit non plus, ce qui était déroutant. Marvel a quatre films MCU dans les salles cette année, et Spider-Man 3 est le seul sans bande-annonce.

Mais maintenant que nous avons vu tout le spectacle de Loki, tout se met en place. La bande-annonce de No Way Home aura encore plus de sens maintenant que nous savons ce qui s’est passé avec TVA et Kang. À bien y penser, ceux qui n’ont pas vu Loki seront tellement confus par les concepts multivers que les bandes-annonces de No Way Home pourraient aborder.

Comment la TVA vit la chronologie sacrée se déchaîner dans la finale de Loki. Source de l’image : Marve Studios

C’est le multivers No Way Home, idiot !

La finale de Loki nous a donné les derniers détails sur le fonctionnement du multivers. Nous avons appris que la chronologie du MCU que nous avons regardée avant Loki n’est qu’une réalité. Celui que Kang et la TVA appellent la Timeline Sacrée. Kang a désespérément essayé d’empêcher la chronologie d’engendrer d’autres réalités concurrentes, ce qui conduirait à une guerre multiversale inévitable.

Tout s’est passé avant, et le monde est voué à le revivre après la finale de Loki. Sylvie (Sophia Di Martino) a tué cette première version de Kang, supprimant ses protections sur la Timeline Sacrée. Ce sont les événements de la finale qui ont mis en place les prochains films de la phase 4, en particulier ceux qui traitent du multivers.

Il est à noter que l’une des scènes les plus touchantes d’Avengers : Endgame pourrait être possible grâce à ce que Sylvie a fait dans l’épisode 6.

Quand sortira la première bande-annonce de Spider-Man 3 ?

Avec toutes ces connaissances multivers, il sera beaucoup plus facile de comprendre tout ce que Sony et Marvel nous montrent dans la première bande-annonce de Spider-Man 3. Nous saurons pourquoi le multivers est en guerre contre lui-même et pourquoi nous avons plus d’une réalité dans le MCU.

Après Loki, il est facile de comprendre à quel point les vieux méchants de Spider-Man envahiront la réalité principale du MCU. Et pourquoi le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) serait impliqué dans tout type d’action protégeant la réalité des douchebags. Et pourquoi Strange aurait recours à d’autres versions de Spider-Man pour aider Peter Parker de Tom Holland. Les fans qui n’ont pas encore vu Loki, ou qui ne prévoient pas de le regarder avant la première de Spider-Man 3, devront probablement attendre le premier acte du film pour comprendre ce qu’est le multivers.

Cela dit, on ne sait pas quand la première bande-annonce de No Way Home sortira. Maintenant que Black Widow est sorti et que Loki a terminé, nous attendons de nouveau de nouvelles attractions. Et qu’est-ce qui se passerait si…? sera lancé le 11 août et Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortira le 3 septembre.

