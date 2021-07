La finale de ‘Loki’ offre la scène post-générique parfaite

Si c’est mercredi tôt le matin dans le monde, cela signifie que Disney vient de publier la finale de Loki sur Disney +. L’époustouflant épisode 6 livre toutes les réponses manquantes. Nous savons enfin qui est le cerveau derrière la Time Variance Authority (TVA). Nous savons comment tout le temps le reste du MCU. De plus, il est clair comment la finale de Loki influencera les prochains films Marvel. Et nous avons la scène post-générique finale de Loki, qui est géniale. C’est le genre de scène de crédit sans spoilers que vous pouvez lire avant même de regarder l’émission. Contrairement à la plupart de notre couverture Loki, vous ne trouverez pas de spoilers de l’épisode 6 ci-dessous – mais vous auriez dû regarder les cinq versements précédents pour être en sécurité.

J’ai répété à maintes reprises comment Loki sera l’émission télévisée Marvel la plus excitante de la phase 4, et la première saison a été livrée à ce sujet. Ce n’est pas seulement le fait que Tom Hiddleston est revenu jouer les personnages de MCU que les fans adorent. Et ce n’est pas seulement que nous voyons Loki vivre un arc de rédemption différent de celui que nous avons vu dans les films Avengers. Loki établit les règles de base pour la phase 4. Nous savons exactement comment le temps s’écoule, ce que signifient les réalités alternatives et comment fonctionnent le temps et les voyages interdimensionnels.

Avec tout cela à l’esprit, la scène post-crédits finale de Loki est tout simplement parfaite.

Scène post-crédits finale de Loki

Sans rien divulguer dans l’épisode 6, je dirai que les émissions auraient pu se passer d’une scène de générique final. C’est dans le mantra du MCU, cependant, d’ajouter ces balises à la fin des films.

Cependant, les scènes de crédits sont plus difficiles à réaliser entre les épisodes de la même émission télévisée MCU. C’est pourquoi tous les épisodes de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier et Loki n’avaient pas de scènes post-crédits.

La scène post-crédits finale de Loki a de bonnes nouvelles pour les fans. Source de l’image : Marvel Studios

Dans Loki, nous n’avions qu’une seule de ces scènes de générique après l’épisode 4, ce qui était nécessaire pour mettre en place les prochains versements et garantir que Marvel ne tire pas une autre fin d’Infinity War sur les fans.

L’épisode 5 n’en avait pas besoin, étant donné qu’il nous a amenés jusqu’à la finale. Il n’y avait pas besoin de contexte supplémentaire.

La scène post-générique de l’épisode 6 est là pour confirmer que Loki obtient une saison 2. C’est ça, c’est la scène.

Première émission MCU à obtenir une deuxième saison

Ni WandaVision ni The Falcon and the Winter Soldier n’ont besoin de deuxièmes saisons. L’un serait difficile pour le premier, car c’est le genre d’histoire qui a un début et une fin clairs. Quant à Falcon, Sam Wilson n’est plus Falcon.

Mais compte tenu de ce qui s’est passé pendant toute la première saison et la finale, Loki est le genre d’émission MCU qui a besoin d’un deuxième lot. Comme je l’ai déjà dit, je ne vais pas gâcher la fin. Mais tout prendra un sens une fois que vous aurez vu la finale.

Et si vous pensez que la capture d’écran ci-dessus de la scène post-crédits finale de Loki ruine la fin, alors détrompez-vous. Toi

Le tampon ci-dessus vous indiquant que Loki reviendra n’est pas suffisant pour vous dire ce que Loki reviendra. Laquelle des variantes survit à l’épisode 6 ? Est-ce que quelqu’un meurt ? Vous devrez voir la finale dans son intégralité sur Disney + pour donner un sens aux choses.

