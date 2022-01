La finale de New Blood laisse les fans sur les réseaux sociaux stupéfaits

Dexter : New Blood est terminé et les fans sont divisés. Alors que les téléspectateurs doivent attendre 21 h HE, ceux qui ont diffusé l’épisode, intitulé « Sins of the Father », n’arrêtent pas d’en débattre. Ce chahut est principalement dû à sa fin, à laquelle tout le monde n’est pas convaincu. Spoilers avant Dexter: la finale de la saison de New Blood, « Sins of the Father ». (Pour regarder l’émission par vous-même, vous pouvez obtenir un essai gratuit de Showtime ici.)

Si vous avez vraiment envie d’être gâté : Dexter Morgan de Michael C. Hall décède à la fin de l’épisode. Ce n’est pas un faux, c’est une véritable mort. New Blood est la fin de la route pour l’itération à l’écran de Dexter, après plus de quinze ans sur Showtime. Sa mort survient entre les mains de son fils, Harrison (Jack Alcott) alors que Dexter tente de s’enfuir après qu’Angela (Julia Jones) ait découvert ses crimes. (Lisez notre récapitulatif de la scène ici.) Certains fans pensaient que c’était une fin appropriée pour le personnage. Cependant, d’autres étaient furieux que Dexter soit mort et Angela a pu le découvrir. Continuez pour voir ce que les fans de Dexter ont pensé de la finale.

Je pensais que ce redémarrage de Dexter allait être le début d'autres saisons à venir #DexterNewBlood

« La finale de #DexterNewBlood était si satisfaisante et frustrante à la fois. La bonne façon de terminer la série », a écrit un quatrième. « Sauf pour cette taquinerie de Batista, ils sont vraiment MOYENS pour ça. »

