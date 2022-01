La finale de New Blood révèle le destin de Dexter Morgan

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Dexter: New Blood a pris fin et le sort de Dexter Morgan (Michael C. Hall) à la fin de sa série de 10 épisodes a été révélé. Alors que la finale de la saison, intitulée « Sins of the Father », ne sera pas diffusée sur la chaîne de télévision de Showtime avant dimanche soir, elle est désormais disponible en streaming avec le site Web et les applications de Showtime. Depuis qu’il est devenu disponible à minuit HE pour les observateurs en ligne, les gens se demandent comment le spectacle, une continuation du Dexter original (qui est également basé sur les romans Dexter de Jeff Lindsay), a mis fin aux choses avec son protagoniste. Spoilers avant Dexter: la finale de la saison de New Blood, « Sins of the Father ». (Pour regarder l’émission par vous-même, vous pouvez obtenir un essai gratuit de Showtime ici.)

Alors qu’une grande partie de Dexter: New Blood s’est concentrée sur un nouveau tueur en série à suivre par Dexter, les deux autres intrigues principales de la série – Dexter couvrant son premier meurtre depuis des années et se liant également avec son fils Harrison – ont atteint leur paroxysme. En fin de compte, Dexter ne s’en est pas sorti vivant. C’est vrai; plus de 15 ans après que la version à l’écran de Hall du personnage a fait ses débuts sur Showtime, Dexter est mort.

Cela vient après que les crimes de Dexter l’aient rattrapé. Sa petite amie, la chef de la police d’Iron Lake, Angela Bishop (Julia Jones), a progressivement compris ses crimes avec un mélange d’intuition, d’enquête et une rencontre fortuite avec quelqu’un lié au passé de Dexter à Miami en tant qu’analyste d’éclaboussures de sang et le Bay Harbor Boucher. Après qu’Angela l’ait enfermé dans la cellule de détention de la ville de New York, Dexter s’échappe, tuant le sergent de police innocent Logan (Alano Miller) dans le processus.

Dexter utilise ensuite le téléphone de Logan pour organiser un rendez-vous avec son fils, Harrison (Jack Alcott), avec l’intention de s’enfuir en duo. Cependant, Harrison voit du sang sur le visage de Dexter et en déduit que son père a tué Logan. Cela exaspère l’adolescent, étant donné que Logan était son entraîneur de lutte au lycée et lui a continuellement montré de la gentillesse tout au long de la saison. Il dénonce son père pour avoir enfreint son code et se rend compte que la partie « ne vous faites pas prendre » du code est plus importante que la justice. Harrison exprime également sa frustration quant à la façon dont les actions de Dexter l’ont amené à avoir sa propre colère interne, similaire mais différente du « passager noir » de Dexter.

Dexter essaie désespérément de désamorcer la situation, jurant même d’arrêter de tuer des gens. Cependant, Harrison dit à Dexter que la seule voie à suivre pour eux en tant que père et fils est que Dexter se rende – même si cela signifie que Dexter est condamné à mort pour ses crimes en tant que boucher de Bay Harbor. Dexter choisit alors d’abandonner à nouveau son fils et de s’enfuir. Cependant, Harrison ne le laisse s’éloigner que de quelques pas avant de ramasser son fusil et de l’armer.

Harrison demande alors à Dexter si sa mère Rita Bennett (Julie Benz) et sa tante Debra Morgan (Jennifer Carpenter) seraient en vie sans Dexter. Dexter voit alors les visages des innocents morts à cause de lui, dont Logan, Rita, Deb, María LaGuerta (Lauren Vélez), James Doakes (Erik King), Frank Lundy (Keith Carradine) et son père adoptif, Harry Morgan (James Remar). Le tueur en série dit alors que Harrison mérite une vie meilleure avant de lui demander de désactiver la sécurité de l’arme, ce qui implique qu’il veut que Harrison le tue.

« C’est la seule issue », dit Dexter. Harrison ajoute ensuite, « pour nous deux ». Dexter montre alors son cœur alors que Harrison vise le fusil. Dans son monologue intérieur, Dexter dit : « Je n’ai jamais vraiment ressenti d’amour, un vrai amour, jusqu’à maintenant. » Harrison tire alors sur son père dans la poitrine, blessant mortellement notre protagoniste.

Les derniers mots de Dexter, adressés à Harrison, sont « Tu as bien fait ». Il a alors une vision de Deb lui tenant la main. Elle lâche prise et Dexter meurt. Angela arrive alors sur les lieux, disant à Harrison de quitter la ville alors qu’elle couvre le meurtre pour lui.

Pour ceux qui sont curieux de savoir s’il s’agissait d’un faux, le showrunner de New Blood Clyde Phillips, qui a également dirigé les saisons 1 à 4 de Dexter, confirme que ce n’est pas le cas. Dans une interview avec Deadline, il confirme que Dexter est décédé. « J’ai trois mots pour vous : Dexter est mort », a déclaré Phillips. « Je ne ferais pas ça au public. Ce serait malhonnête. Ici, il ne fait aucun doute que c’est la finale de Dexter. Dexter est mort. »

Tous les épisodes de Dexter, y compris sa version originale et Dexter: New Blood sont désormais diffusés en continu via le site Web et les applications de Showtime. Si vous souhaitez regarder la finale de la saison Dexter: New Blood à la télévision, elle sera diffusée sur la chaîne de télévision de Showtime à 21 h HE.