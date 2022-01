La finale de New Blood suscite des spéculations sur le retour de Michael C. Hall dans la saison 2 possible

Les fans se sont sentis justifiés dimanche lorsque Dexter a finalement obtenu une nouvelle finale de la série, mais certains ont mangé en espérant toujours plus. Dans une interview avec The Hollywood Reporter après la fin de Dexter: New Blood, le showrunner Clyde Phillips a discuté de la possibilité de revenir au personnage une fois de plus. Attention : il y a des spoilers pour la finale de Dexter à venir.

Phillips a créé Dexter mais a quitté la série dans la saison 4 et n’a pas hésité à dire qu’il n’aimait pas la fin originale. Il a discuté de la nouvelle finale de la série avec THR, révélant qu’il avait toujours eu l’intention que cela se termine avec Dexter Morgan (Michael C. Hall) mort aux mains de son fils, Harrison (Jack Alcott), qui a un « passager noir » de son propre. Certains fans s’attendent maintenant à ce que Harrison obtienne une série dérivée et continue l’histoire, et Phillips n’est pas opposé à l’idée. THR a demandé si, dans ce cas, Hall apparaîtrait comme une projection fantomatique, comme d’autres personnages morts l’ont fait pour Dexter dans le passé.

« Honnêtement, je ne sais pas », a déclaré Phillips avec prudence. « Nous parlons ici d’une émission hypothétique. Mon instinct est peut-être une fois de charger Harrison et de charger le public ou peut-être jamais. C’est soit la meilleure idée au monde, soit l’idée la plus évidente au monde. Si Showtime dit oui et je peux aménager une salle d’écriture, c’est une question que je vais leur poser. Pour le moment, je ne sais tout simplement pas. «

Phillips a déclaré qu’il était très intéressé à faire un spin-off sur Harrison, en utilisant le nom comme titre de la même manière que Dexter. Il a déclaré: « Il y a beaucoup de choses que j’aimerais explorer. Je n’ai pas encore la permission de Showtime pour l’explorer. Mais s’ils appelaient – un peu comme Gary Levine a appelé pour faire ce qui est devenu New Blood – et disent que nous voulons pour faire Harrison, je laisserais tout tomber et je dirais oui dans une minute. »

Cependant, Phillips a également déclaré qu’il serait satisfait de cette fin si c’est vraiment le cas. Lorsqu’on lui a demandé quel était l’héritage de la série, il a répondu : « L’héritage, c’est le public. Je veux que le public dise : « J’ai été diverti ; j’ai appris quelque chose ; j’ai été stimulé ; j’ai été surpris ; j’ai eu peur et je suis satisfait.' »

Jusqu’à présent, Showtime n’a pas commenté les appels généralisés à un nouveau spin-off ou une suite de Dexter. La finale de la série a été diffusée sur Showtime le dimanche 9 janvier. Toute la série est maintenant diffusée sur Showtime.