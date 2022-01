La finale de New Blood tue le personnage d’Iron Lake

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Dexter: New Blood est terminé, avec sa finale de saison désormais disponible en streaming en ligne via Showtime. (Il sera diffusé à la télévision à 21 h HE.) Bien sûr, quelqu’un doit mourir. Le renouveau n’a pas reculé devant les cadavres, et la finale n’est pas différente. Un personnage qui meurt au cours de l’épisode, intitulé « Sins of the Father », est l’un des nouveaux visages que nous rencontrons à Iron Lake, New York. Spoilers avant Dexter: la finale de la saison de New Blood, « Sins of the Father ». (Pour regarder l’émission par vous-même, vous pouvez obtenir un essai gratuit de Showtime ici.)

Dexter Morgan (Michael C. Hall) a déménagé à Iron Lake pour se cacher, mais la mort le suit partout où il va. Il l’a également suivi au poste de police de la ville lors de la finale de la saison, où un personnage bien-aimé, Logan (Alano Miller), décède.

À ce stade de la finale, la chef de la police d’Iron Lake, Angela Bishop (Julia Jones), a découvert que Dexter était un meurtrier, déduisant qu’il avait tué Matt Caldwell (Steve M. Robertson) et qu’il était le boucher de Bay Harbor. Elle l’arrête et l’interroge mais se précipite hors de la station lorsque Dexter lui dit que les réponses qu’elle a recherchées (concernant une série de fugueurs disparus) se trouvent près de la cabine de Kurt Caldwell (Clancy Brown). Logan met ensuite Dexter dans une cellule de détention pendant qu’ils attendent la suite.

Cependant, Dexter ne peut pas attendre ; il doit s’échapper et quitter la ville avec son fils, Harrison (Jack Alcott). Il demande à Logan une tasse d’eau, et quand Logan se dirige vers la cellule, Dexter l’attrape. Le tueur en série fracasse la tête de Logan dans les barreaux et maintient le sergent dans un étranglement. « Je ne veux pas te blesser », dit Dexter. Logan répond, disant qu’Angela avait raison à propos de Dexter.

« C’est une bonne flic, et toi aussi, mais c’est inévitable », dit Dexter. « Donc, donnez-moi les clés. Faites-le ! »

Logan tend sa main droite vers sa ceinture et commence à toucher ses clés. Cependant, il déplace ensuite sa main vers son arme, malgré un avertissement de Dexter. Logan sort l’arme de son étui et tire derrière sa tête pour tenter de tuer Dexter. L’ancien analyste des éclaboussures de sang esquive le tir et casse le cou de Logan.

Dans son monologue interne, Dexter exprime sa frustration que Logan n’ait pas écouté ses avertissements. Cependant, il ne s’en soucie clairement pas trop à ce moment-là, car il vole immédiatement le téléphone de Logan pour appeler Harrison et organiser un rendez-vous. La mort de Logan est confirmée à la fin de l’épisode alors qu’un sac mortuaire est montré quittant la station. Sa mort n’était pas pour rien, cependant, car elle a un effet majeur sur le destin ultime de Dexter à la fin de Dexter: New Blood.

Tous les épisodes de Dexter, y compris sa version originale et Dexter: New Blood sont désormais diffusés en continu via le site Web et les applications de Showtime. Si vous voulez regarder la finale de la saison Dexter: New Blood à la télévision, elle sera diffusée sur la chaîne de télévision de Showtime à 21 h HE.