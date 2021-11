Les chiffres d’audience pour la semaine se terminant le 10 octobre ont Apple TV + frappé Ted Lasso assis dans le top dix grâce à la finale de sa deuxième saison, mais il a toujours été bien battu par le vrai vainqueur de la semaine – le succès massif qu’était Squid Game.

En fait, Squid Game n’était que l’un des huit programmes Netflix qui dominaient les dix premiers originaux SVOD et programmes SVOD selon les chiffres de Nielson partagés par Variety.

Selon les chiffres, Squid Game a été regardé pendant un total de 3 021 millions de minutes du 4 au 10 octobre, tandis que Ted Lasso a réussi un respectable – mais toujours distant – 507 millions de minutes. Parmi les autres émissions populaires figuraient Midnight Mass avec 707 millions de minutes et The Great British Baking Show avec 505 millions de minutes – les deux offres Netflix.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le très populaire Ted Lasso a déjà une troisième saison dont le tournage devrait commencer en janvier et nous pouvons nous attendre à ce que cela se passe bien en termes de téléspectateurs. Il n’est toujours pas clair si Squid Game reviendra sur nos écrans ou non, bien qu’il semble probable que ce sera le cas. Compte tenu des chiffres de la première saison, Netflix voudra sûrement qu’il revienne sur nos écrans dès que possible.

Si vous voulez profiter de Ted Lasso ou de Squid Game avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Des visuels éclatants

Review: L’écran de la Nintendo Switch OLED est à couper le souffle

La Nintendo Switch OLED est l’une des consoles les plus en vogue cette année, offrant un certain nombre d’améliorations par rapport aux versions précédentes de Switch et constitue un excellent système familial. Mais vaut-il le prix demandé de 350 $ ?