La finale des Espions, Mensonges et Alliés commence, CT domine

AVERTISSEMENT : SPOILS POUR LE DÉFI À VENIR !

Prêt?

La saison 37 de The Challenge est arrivée: Spies Lies & Allies, qui associe des stars internationales de la télé-réalité à leurs homologues américains alors que les paires tentent de gagner leur part d’un million de dollars. C’est une sorte de suite de Double Agents, dans lequel tout le monde s’est jumelé… mais pourrait ensuite changer au fil de la saison.

Normalement, nous établissons des classements de puissance chaque semaine… Mais C’EST LA FINALE !!!! WOOOOOOOO!

Passons donc plutôt à un article sur les choses importantes que nous avons apprises de cette finale dans la mesure où nous nous préparons pour beaucoup plus de drames la semaine prochaine :

1 La nuit des éliminations a pris en charge deux autres joueurs



Avant d’arriver au début de la mission finale, les équipes ont été dissoutes et les joueurs ont été invités un par un à voter pour une femme et un homme.

Amanda a été jetée dedans et avait le choix de ses adversaires. Nany aurait peut-être eu du sens… mais Amanda a choisi Tori, un adversaire très coriace avec lequel elle ne s’entendait pas vraiment cette saison.

La paire s’est affrontée dans Drone Drop, dans laquelle un ballon de football a été déposé dans The Lair et la paire a dû se battre pour savoir qui devait le lancer sur un podium. Nous avons eu un moment Terminator un peu comme le moment Johnny Bananas Backpack de CT il y a des années dans lequel Tori a littéralement porté Amanda tout en poursuivant le ballon.

Tori a éliminé Amanda, puis les concurrents ont envoyé Emanuel, qui venait juste de finir d’éliminer Logan comme nous l’avons vu la semaine dernière. Il a affronté Devin, ce qui aurait pu être une bonne idée… sauf que c’était une élimination centrée sur le puzzle. Et Devin, le DIEU des Puzzles, l’a battu, même si c’était un peu serré là-bas.

Écrasant pour tous les deux de rentrer à la maison juste avant la finale !

2 La finale est déjà riche en énigmes



C’est un bon rappel pour tous ceux qui assistent à ces émissions : Entraînez vos compétences en mathématiques et en puzzles ainsi que votre forme physique. Parce que, jusqu’à présent, nous avons eu un puzzle avant que tout le monde ne monte dans les hélicoptères. Nous en avons eu un autre dans lequel un fil de détonateur devait être réparé avant la prochaine étape, et clairement, il y en aura plus en magasin.

Les cerveaux pourraient en fait être meilleurs que les muscles dans cette finale, mais là encore, nous n’avons pas encore vu la partie 2. C’est super pour Devin jusqu’à présent !

3 CT est imparable



Il était premier dans les hélicoptères et deuxième dans le puzzle suivant avant que les équipes ne se forment. Peut-il revenir deux fois et remporter un autre championnat ? Cela ressemble bien sûr à une possibilité.

4 Une cellule est nettement meilleure que l’autre



Une fois que chacun des agents avait terminé le câblage du détonateur, ils pouvaient courir vers une zone où ils pouvaient choisir de faire partie de l’une des deux équipes. Devin est arrivé le premier, CT l’a rejoint et Tori et Emy ont complété un groupe extrêmement génial. Quelle combinaison !

Nelson, Kyle, Nany et Kaycee ne sont pas mauvais, mais vous préféreriez qu’ils aient quelqu’un comme Devin qui pourrait aider avec les énigmes ou Tori qui pourrait aider sur le plan athlétique. Nous allons voir ce qui se passe.

5 Y a-t-il d’autres éliminations à venir bien avant la ligne d’arrivée ?



Ça y ressemble ! Vous ne pouvez pas avoir huit personnes qui courent jusqu’à la fin d’une finale, n’est-ce pas ? Ça va devenir sauvage.