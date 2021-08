La finale du Lotus Blanc : Rien ne change dans « Départs ». C’est le but.

Rien ne change sur The White Lotus.

La série limitée de HBO dissèque de manière vivante les systèmes de pouvoir enracinés qui gouvernent la planète d’une main de fer. Pourtant, à un certain niveau, il ne croit pas que ces systèmes puissent être modifiés – seulement observés.

Vous pouvez essayer d’échapper aux blancs ultra-riches qui composent la plupart des personnages de la série, suggère-t-il, mais vous finirez presque toujours par être subsumés par eux. Seuls deux personnages changent matériellement leur situation, et l’un de ces deux personnages finit par mourir. Ce n’est pas une vision particulièrement optimiste.

Je ne serai pas surpris par les téléspectateurs qui trouvent la finale complètement déprimante. (Le Lotus blanc a été renouvelé pour un deuxième volet, mais il mettra en vedette de nouveaux personnages dans un nouvel emplacement, c’est donc le dernier que nous verrons de la distribution actuelle.) Le spectacle est si proche de faire au moins un ou deux des personnages riches en son centre sont confrontés au fait que leur mode de vie – et le confort auquel ils sont habitués – doivent changer si le monde doit devenir un meilleur endroit. Ensuite, la finale est si proche de bouleverser le statu quo de plusieurs personnages, pour les ramener là où ils ont commencé.

Les vacanciers aisés de la série sont imperméables à tout sauf à leurs propres caprices, et ils n’arrêtent jamais de faire les mêmes erreurs. Rien ne peut perturber le cycle.

Le lotus blanc fait la satire de la classe en utilisant d’anciens tropes de nouvelles façons

Olivia (Sydney Sweeney, à gauche) et Paula sont des amies d’université qui partent à contre-cœur en vacances avec la famille d’Olivia.HBO

Le lotus blanc, au sens large, est une satire de classe sur l’escalade sociale. Le but de la satire de classe est qu’elle est construite autour du noyau pourri de la classe en Amérique, et les histoires d’ascension sociale ont une riche histoire dans la culture pop américaine. Vous pouvez masquer la pourriture dans la fin heureuse d’une histoire de guenilles à la richesse, ou vous pouvez la jouer avec beaucoup de comédie loufoque, mais c’est toujours là. Le genre est souvent construit autour de grimpeurs sociaux, qui visent à naviguer dans l’échelle de classe sans perdre les qualités qui en font des protagonistes dignes d’être encouragés. Mais l’échelle elle-même est en train de pourrir de l’intérieur.

Le Lotus Blanc est unique pour la façon dont il met sans cesse en lumière sa pourriture. La série met un certain temps à révéler lesquels de ses personnages sont nos grimpeurs sociaux, grâce à sa vaste et formidable distribution d’ensemble. À mi-parcours de la saison, il se concentre sur deux personnages en particulier comme nos fenêtres sur ce monde: la jeune mariée Rachel (Alexandra Daddario) et la meilleure amie pour une balade en famille Paula (Brittany O’Grady). Ce ne sont pas les personnages principaux en soi, mais ce sont les personnages qui ont le plus à perdre et dont l’ascension de l’échelle de classe les met dans une position périlleuse.

Alors que la finale commence, les deux femmes sont au bord d’un changement majeur. Rachel a décidé de quitter son mari rustre, Shane (Jake Lacy), pour leur lune de miel. Paula espère que son amant du personnel de l’hôtel, Kai (Kekoa Scott Kekumano), s’en est tiré en cambriolant la famille que Paula a rejointe en vacances.

Le Lotus blanc regorge d’exemples de personnages qui se mélangent, puis aggravent accidentellement la vie des personnes en dessous d’eux sur l’échelle sociale. En fin de compte, ceux qui occupent une position plus élevée dans l’échelle sociale réécrivent l’histoire pour laver la douleur et l’horreur de quiconque n’est pas eux.

L’histoire de Kai offre une fenêtre sur ce que fait le créateur, scénariste et réalisateur de la série Mike White. Paula donne à Kai le code du coffre-fort de la suite où elle est en vacances avec la famille Mossbacher, alors que tout le monde est censé sortir pour la journée. Elle pense qu’il devrait voler les bijoux de la famille, les revendre et récupérer une infime goutte dans le seau des biens mal acquis de l’Amérique blanche.

Mais Nicole (Connie Britton) et Mark Mossbacher (Steve Zahn) reviennent dans la pièce de manière inattendue, ce qui entraîne une rencontre où Mark tacle Kai. Kai s’échappe mais de justesse. Si quelqu’un épingle le crime sur Kai, Paula sera sûrement suspectée, ne serait-ce que de son amie Olivia Mossbacher (Sydney Sweeney).

En effet, la seule personne qui découvre que Paula était impliquée est Olivia, et la scène où elle fait sortir cette information de Paula est peut-être la plus pointue de toutes. Lorsqu’Olivia s’oppose à l’idée que Kai voler les bijoux pourrait être un tout petit peu de revanche pour ce qu’Olivia et sa famille ont pris de la planète, Paula dit: “Je suppose que ce n’est pas voler quand vous pensez que tout est déjà à vous.” Quelque chose d’horrible aurait pu se produire, dit Olivia, ce qui implique que sa mère pourrait être décédée ou avoir été gravement blessée. Mais quelque chose d’horrible s’est produit, dit Paula. La vie de Kai est ruinée maintenant, et c’est devenu une anecdote de Mossbacher à propos de l’époque où Mark a sauvé sa femme d’un intrus masqué.

Tout au long de la finale, White a tendance à isoler Paula dans le cadre, la coupant de tous les autres personnages. Il arrête de le faire vers la fin de l’épisode, quand Olivia se retourne et tient Paula fermement dans le lit qu’ils partagent. C’est à la fois un moment tendre et un moment suprêmement cynique. Olivia en sait trop. Paula ne pourra pas lui échapper de sitôt.

Comment The White Lotus fait croire que tout peut changer un marqueur de classe

Rachel échappe presque à son mariage avec Shane (Jake Lacy). Presque.HBO

Car aussi détestable que soit la résolution de Paula, elle n’a rien sur celle de Rachel. Elle passe la majeure partie de la série à comprendre que l’homme avec lequel elle est mariée et la riche famille avec laquelle elle est mariée sont des créatures toxiques et venimeuses. Shane ne la valorise que pour sa chaleur, et il l’encourage à arrêter de poursuivre une carrière de journaliste dont elle craint qu’elle ne stagne. La seconde moitié de la saison et surtout la finale se demandent si Rachel peut se sortir de son tout nouveau mariage.

Elle s’en dégage, très brièvement. Au début de la finale, Rachel dit à Shane qu’elle pense que le mariage était une erreur ; il refuse d’abord de la croire, puis essaie juste de l’ignorer. Elle finit par l’amener à la prendre au sérieux et vérifie même dans sa propre chambre. Cela ne prend pas. Pour une raison quelconque – la peur, un besoin d’argent, une violente altercation Shane est impliqué dans la nuit après la « rupture » des deux – les grottes de Rachel. Le lendemain matin, elle se présente à l’aéroport et dit à Shane qu’elle ira bien. Ils s’embrassent et embarquent ensemble dans l’avion.

L’avant-dernier épisode de The White Lotus cite en évidence “Les mangeurs de lotos” de Tennyson, un poème basé sur les mangeurs de lotus, des créatures apathiques de la mythologie grecque qui ont perdu tout souci pour tout sauf le plaisir une fois qu’elles sont ivres du pouvoir du lotus. . Le lien évident que la série établit entre ce mythe et ses personnages est celui de l’argent. Rachel, ayant eu juste un avant-goût de la richesse, ne veut pas retourner à son ancienne vie. La conclusion de la série est déprimante – mais elle pourrait aussi être réaliste.

Un seul personnage rejette ouvertement l’influence du lotus, bien que l’on puisse soutenir que son rejet est tout le contraire. Quinn, le plus jeune des Mossbacher, s’éloigne de sa famille à l’aéroport, car il a décidé de rester à Hawaï, tellement inspiré par la merveille naturelle de l’État et par les habitants avec qui il fait du bateau le matin. Il ne peut rester à Hawaï que parce qu’il a le privilège de sa race et de sa classe. Pourtant, il essaie de faire quelque chose de nouveau.

Ou est-il? Un personnage atteignant un éveil spirituel d’un paradis tropical est déjà apparu dans le travail de White. Le premier épisode de son chef-d’œuvre Enlightened implique une femme qui a une révélation après avoir vu une tortue de mer, une séquence que White répète presque battement pour battement avec Quinn dans The White Lotus. Mais le spectacle met également en place la station balnéaire hawaïenne où les personnages séjournent comme une sorte d’évasion de la réalité et de pur plaisir. Quinn pourrait penser qu’il poursuit quelque chose d’authentique et de réel, et il s’éloigne certainement de sa famille, mais il est toujours protégé des conséquences.

À la fin du lotus blanc, il ne reste qu’un seul personnage piégé au pays des mangeurs de lotus, mais pas une mangeuse de lotus elle-même. Belinda (Natasha Rothwell) est la gérante du spa du complexe, et tout au long de la série, elle devient une caisse de résonance et un dispensateur de conseils pour de nombreux riches blancs de la série.

En tant que femme noire, Belinda remplit un archétype de personnage particulier au sein de la satire de classe : un membre du personnel de soutien, généralement une personne de couleur, qui est d’une classe inférieure mais sage d’une manière que les gens les plus riches ne peuvent tout simplement pas gérer. Plus le Lotus Blanc dure longtemps, moins Belinda a de patience envers ses clients aisés. Lorsque Rachel demande à Belinda ce qu’elle doit faire à propos de son mariage, Belinda ne peut plus s’en soucier. Elle sort, laissant Rachel le découvrir par elle-même. C’est alors que Rachel choisit le confort et le luxe plutôt que le difficile travail de réalisation de soi.

Belinda n’a pas ce luxe. L’avant-dernier plan de la série zoome sur son visage, sans sourire, alors qu’elle attend qu’un nouveau bateau rempli d’invités du complexe arrive au quai. Alors que le navire s’approche suffisamment pour que les passagers la voient, elle affiche un sourire et commence à faire un signe de la main. Aux yeux des clients du complexe, Belinda n’existe pas pour elle-même mais pour les personnes qui la paient pour les chouchouter. Puis, quand ils vont ailleurs, elle est coincée, forcée de supporter une autre série de personnes qui la considèrent comme un personnage secondaire.

Le dernier plan de The White Lotus suit Quinn et son équipe d’aviron alors qu’ils s’éloignent de l’île. Le plan de l’expression truquée de Belinda et le plan du bateau de Quinn sont dans une sorte de dialogue, chacun d’eux étant à la fois une question posée et une réponse la résolvant. L’évasion est-elle possible ? Peut-être, mais il faut toujours revenir. Pouvez-vous réellement changer votre vie ? Pas si vous restez coincé dans la routine, mais peut-être si vous en sortez.

Le sens change selon le point de vue que vous adoptez. Quinn, jeune et blanc et riche, voit la possibilité de s’échapper ; Belinda, blasée et noire et travaillant dans l’hôtellerie, ne peut se permettre ce genre d’optimisme. Nous prenons nos plaisirs là où nous les trouvons, et parfois, le plus grand plaisir est de croire que vous avez fait quelque chose de profondément significatif et que tout le monde autour de vous existe pour vous guider tout au long de ce voyage, peu importe à quel point cette croyance peut être myope.