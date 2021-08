La finale du marteau de Tokyo 2020 avec Javier Cienfuegos, en direct

in

08/04/2021

Suivez en direct et en ligne la finale du marteau masculin du Jeux olympiques de Tokyo 2020 en sport.

La finale aura la présence des espagnols Javier Cienfuegos et, d’ici, vous pouvez suivre tout ce qui se passe dans cette finale olympique.

LE RESTE DU PODIUM.

L’argent pour le Norvégien E réclame Henriksen avec une note de 81,58 -record national- et le bronze pour le Polonais Pawel Fajdek avec 81,53.

L’OR POUR NOWICKI.

Henriksen ne le bat pas sur son dernier lancer mais obtient l’argent avec une note de 81,58. L’or revient au Polonais, qui termine la finale avec un nul mais son 82,52 l’emporte.

PODIUM CONFIGURÉ.

Après le dernier lancer de l’Ukrainien Kokhan (77,52), les trois vainqueurs sont déjà connus, il ne reste plus qu’à connaître le bon ordre. Les trois dernières sorties.

DERNIER ESSAI.

La finale touche à sa fin. Le Russe Valery Pronkin n’améliore pas son lancement et continue huitième avec 76.72. Le Britannique Miller l’a fait mais pas assez pour grimper au classement (78,15 (.

SUPÉRIORITÉ POLONAISE.

Outre Nowicki, leader de la finale avec 82,52, son compatriote et n°1 mondial Pawel Fajdek est momentanément troisième avec une note de 81,53.

IL VA EN DEUXIÈME !

Le Norvégien E prétend Henriksen complète un tir de 81,58 et est momentanément deuxième de la finale. C’est aussi un record national.

IMPRESSIONNANT MAINTENANT.

Quatrième lancement par le Polonais et quatrième qui atteint 80 mètres, exactement 81,39, une marque qui le maintient en première position et donc en or.

DIXIÈME CIENFUEGOS.

Après le troisième tour, Montijo est 10e avec une note de 76,30. Pour le moment, le Polonais Nowicki (82,52) mène la finale, Kokhan (80,39) deuxième et le Norvégien E réclame Henriksen (80,31) troisième.

MEILLEURE MARQUE !

Impressionnant Nowicki, qui continue d’améliorer ses coups. Le Polonais a obtenu une note de 82,52 à la troisième place, réalisant ainsi son record personnel.

MEILLEURE SORTIE !

Montijo améliore sur ce troisième lancer (76,30) son premier (74,62) mais est loin de figurer parmi les premières positions.

LES TROIS PREMIERS.

Domination d’une main de fer par le Polonais Wojciech Nowicki (81,72), deuxième par l’Ukrainien Mykhaylo Kokhan (80,39) et troisième par le Français Quentin Bigot (79,39).

POUR LA DERNIÈRE MINUTE.

Après le deuxième tour, Javier Cienfuegos est en dernière position. EL de Montijo doit atteindre un minimum de 77 mètres lors de son prochain lancer pour être dans une meilleure position.

DEUXIÈME 80.

L’Ukrainien Mykhaylo Kokhan a obtenu une note de 80,39 lors de son deuxième lancement, devenant le deuxième à atteindre les 80 mètres après le Polonais Wojciech Nowicki.

MAUVAIS DÉPART.

Javier Cienfuegos ne termine pas du bon pied en finale. Après son 74.62, qui le plaçait dans l’avant-dernière position, son deuxième lancer a été déclaré nul.

