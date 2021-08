La finale du meilleur support de personnage Nickelodeon: Bob l’éponge contre Tommy

Il y a trente ans cette semaine, un réseau pour enfants en plein essor mais pas encore omniprésent du nom de Nickelodeon a lancé sa première série animée originale. Introduits le 11 août 1991 sous la marque « Nicktoons », Doug, Rugrats et The Ren & Stimpy Show allaient rapidement devenir des succès et changer le cours de l’animation, de la télévision et de la culture populaire en général. Pour marquer cet anniversaire, The Ringer revient sur les meilleurs personnages de Nick et sur l’héritage du réseau dans son ensemble. Tout au long de la semaine, nous publierons des essais, des reportages et des interviews pour comprendre ce qui a rendu Nick si amusant et maintenant si nostalgique.

Alors, tout se résume à ça : une éponge… et un bébé.

Lundi, 64 concurrents sont entrés dans le Best Nickelodeon Character Bracket. Ils sont originaires des segments les plus éloignés du catalogue du réseau, des sitcoms SNICK du début des années 90 à la renaissance TeenNick des années 2010. C’étaient des animaux de compagnie décalés et de puissants maîtres du feu, des stars de sketchs comiques et des parrains et marraines fées. Un à un, ils se sont battus pour la suprématie de notre nostalgie collective, mais enfin, vendredi, il ne reste que deux icônes debout.

Bob l’éponge et Tommy Pickles s’affronteront dans le championnat Nick. Dans la foulée d’un Final Four composé uniquement d’une tête de série, ces légendes de l’enfance sont au bord de la gloire.

Malgré la confrontation à la craie au tour précédent, les deux finalistes ont confortablement envoyé leurs challengers de même rang. Bob l’éponge a éliminé le héros toujours optimiste de Hey Arnold !, Arnold Shortman. Football Head avait navigué sans heurts jusque-là, avec une moyenne de 79 % des voix lors de ses victoires. Mais il n’était pas à la hauteur de l’habitant de Bikini Bottom, qui a terminé 18 points de pourcentage d’avance dans le décompte final. De l’autre côté de la fourchette, Tommy s’en sort aussi bien. Son adversaire, Doug, avait évité les agressions d’un trio intimidant composé de M. Krabs, Patrick Star et Rocko. Mais à la fin, la course impressionnante de Doug a été écourtée, car Tommy l’a renversé avec 56% des voix.

Où cela nous laisse-t-il maintenant ? Bob l’éponge et Tommy ont tous deux été catégoriques dans leurs triomphes tout au long du tournoi. À aucun moment, l’un ou l’autre des protagonistes n’a frôlé la défaite. Ainsi, sous les yeux du monde entier, ces figures imposantes du temple de la renommée des dessins animés s’affronteront et régleront cela une fois pour toutes : qui est le plus grand personnage de l’histoire de Nickelodeon ? Cette distinction… est maintenant à vous.

1. SpongeBob SquarePants, ‘SpongeBob SquarePants’ (3922 votes)

69%

1. Tommy Pickles, ‘Razmoket’ (8774 votes) 12696 votes au total Votez maintenant

Revenez samedi matin pour voir qui sera couronné le meilleur personnage Nick de tous les temps.