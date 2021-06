La finale et les demi-finales de l’Euro 2020 à Wembley sont sûres, insiste le ministre

UNE

Le ministre a souligné aujourd’hui que la finale et les demi-finales de l’Euro 2020 peuvent être organisées à Wembley sans mettre la santé publique “en danger”.

John Whittingdale a déclaré qu’environ 2 000 VIP qui devraient être autorisés à venir à Londres pour le point culminant du tournoi devraient suivre des « restrictions strictes ».

Le ministre de la culture, des médias et des sports a semblé laisser entendre qu’un nombre limité de fans étrangers pourraient également être autorisés à assister à l’épreuve de force de la compétition.

M. Whittingdale a également évoqué la perspective d’une plus grande foule lors d’autres événements après que la capacité a été portée à plus de 60 000 pour les trois matchs de l’Euro à Wembley. Les matchs des 6, 7 et 11 juillet verront la plus grande foule lors d’un événement sportif au Royaume-Uni depuis plus de 15 mois.

Cependant, M. Whittingdale a insisté sur le fait que la capacité pourrait être augmentée sans faire dérailler la fin du verrouillage britannique, qui devrait se produire quelques jours plus tard, le 19 juillet.

Il a déclaré à Sky News : « Nous écoutons évidemment les avis scientifiques et nous ne ferons rien qui mettrait la santé publique en danger. Même si la capacité augmente, les gens devront toujours démontrer qu’ils ont eu deux vaccins ou qu’ils ont eu un test Covid négatif. »

Pressé sur les VIP se rendant à Londres sans avoir à se mettre en quarantaine, il a ajouté : « Nous avons écouté très attentivement nos propres conseillers scientifiques. Ils sont contents que nous puissions passer à cette prochaine étape. Oui, il y aura des gens qui entreront mais ils viendront pour assister au match, ils seront soumis à des restrictions strictes quant à ce qu’ils peuvent faire d’autre. Nous avons mesuré ces choses très attentivement et nous ne ferons rien qui puisse mettre notre succès en danger. Mais je pense que nous sommes maintenant au stade où nous pouvons nous attendre à une certaine détente. Si ce pilote fonctionne, j’espère que nous pourrons l’étendre en temps voulu. »

Les détails d’un accord, y compris des chiffres précis, sont toujours en cours de négociation avec l’UEFA, bien que la grande majorité des spectateurs viendront du Royaume-Uni.

M. Whittingdale a déclaré à Talk Radio: “Nous discutons avec l’UEFA pour autoriser les VIP ou les personnes associées aux équipes à y assister. Mais ils ne seront pas autorisés à se déplacer librement en Grande-Bretagne. Ils viendront assister à un match. Ils devront rester dans un endroit désigné pour aller au match, rentrer à la maison. »

Environ 2 000 responsables, politiciens, sponsors et diffuseurs de l’UEFA et de la Fifa devraient être exemptés de quarantaine sous une forme de système de «bulle». Cela suscitera la controverse étant donné que les restrictions d’auto-isolement s’appliquent aux Britanniques revenant des pays de la liste «ambre».

Les commentaires optimistes de M. Whittingdale sont intervenus alors que les fans anglais célébraient la qualification de l’équipe de Gareth Southgate pour la phase à élimination directe du tournoi, après avoir battu la République tchèque 1-0 hier soir à Wembley, où il y avait une foule de 20 000 personnes.

Le tournoi stimulera l’économie de Londres, en particulier le secteur de l’hôtellerie, qui a été durement touché par les blocages. Il mettra également la capitale en valeur sur la scène mondiale alors qu’elle sort des restrictions et cherche à attirer à nouveau les touristes.

Interrogé sur Wembley pour accueillir les jeux, le professeur David Nabarro, envoyé spécial en Europe sur Covid-19 pour l’Organisation mondiale de la santé, a souligné qu’« il y a plusieurs côtés à cela ».

Il a déclaré à Sky News: “Si je vous parle simplement en tant que médecin de santé publique, je vais devoir dire qu’il y a de vraies questions à poser car il y a une incidence croissante au Royaume-Uni, et nous savons vraiment que lorsque vous mélangez des personnes, vous avez plus de chances de vous propager.

«Mais en tant que citoyen, je pense aussi qu’il est temps pour nous tous de commencer à déterminer comment nous allons continuer notre vie, même s’il y a des virus parmi nous. Et nous ne pouvons pas simplement arrêter de tout faire parce que nous avons peur.

Le professeur Nabarro, président de Global Health à l’Institute of Global Health Innovation de l’Imperial College de Londres, a ajouté: «Au lieu de cela, je vais vous dire ce que nous devons faire – nous devons apprendre à détecter les signes que ce virus se propage dans une zone, et ensuite nous devons savoir très clairement ce qui doit être fait pour ne pas nous retrouver avec une épidémie explosive qui tue beaucoup de gens.

Le gouvernement a conclu un accord avec l’UEFA après avoir suggéré que la finale pourrait être déplacée à Budapest ou à Rome si le grand nombre de VIP avait été interdit d’entrer au Royaume-Uni.

Il publiera les résultats des procès des manifestations de masse avant l’étape finale de la levée des restrictions. M. Whittingdale a déclaré à Sky News que l’examen, qui suit des événements de masse tels que les Brit Awards et la finale de la FA Cup en personne, serait rendu public, mais il a ajouté “c’est un exercice compliqué, il nécessite beaucoup d’analyses, et évidemment, nous voulons être absolument sûrs des résultats avant de les publier ».