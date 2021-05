La finale la plus attendue de Gérone

17/05/2021 à 6h30 CEST

Tatiana Perez

Le jour de match le plus attendu est arrivé. Et aussi le plus redouté. La vraie finale des quatre que Gérone a laissées. Les options pour continuer dans la zone des play-offs incluent le fait de marquer ce soir contre le Sporting à Montilivi (21h). Cela a été décidé hier par Rayo avec une victoire à Fuenlabrada (1-2) ce qui a ajouté encore plus de pression au grand rendez-vous.

Francisco a reconnu que «gagner serait un pas très important». L’équipe est claire à ce sujet et, par conséquent, ils essaieront de prolonger la séquence dans laquelle ils ont ajouté 22 des 27 derniers points possibles. En voyant ce Gérone, qui a mis le direct dans la dernière partie de la compétition pour devenir le candidat le plus apte à la lutte pour la promotion, rien n’aurait à tordre les plans pour les habitants de Gérone.

Après la victoire éclatante à Nuevo Las Gaunas (1-4), ils ont eu une semaine pour se préparer au match. Non seulement les points seront en jeu, mais la moyenne particulière devra également être résolue – au premier tour, Gérone a perdu à Gijón (2-0).

Les de Francisco ils sont au meilleur moment de la saison. Il suffit de les voir. Le technicien a frappé la clé sur le terrain de jeu avec le changement de système, en même temps qu’il fait comprendre son message à l’extérieur.

Tout le monde veut être et ressent une partie des réalisations de l’équipe. Que vous soyez disponible ou non. C’est le cas, par exemple, de Pablo Moreno. L’attaquant prêté par City est le seul joueur qui a été exclu car il a rechuté de l’inconfort physique qu’il avait et n’a guère pu s’entraîner avec le groupe. Le reste, tout est prêt.

Enfin, avoir toute l’équipe a permis à Francisco de définir les onze de départ. Il l’a répété pour la première fois cette saison contre l’UD Logroñés et tout indique qu’il restera le même dans ce match clé contre le Sporting.

Alignements probables:

Girona FC: Juan Carlos; Yan Couto, Arnau, Juanpe, Santi Bueno, Franquesa; Gumbau, Cristoforo, Monchu; Yoel Bárcenas et Stuani.

Real Sporting: Mariño, Bogdan, Babin, Borja López, Saúl García, Javi Fuego, Gragera, Aitor García, Manu García, Gaspar Campos et Djurdjevic.