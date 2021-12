La ‘Finalísima’ Argentine-Italie se jouera le 1er juin à Wembley

15/12/2021

Sélection de Italie, en tant que champion de l’Eurocup disputée cette année, et celui de Argentine, vainqueur de la dernière Copa América 2021, Ils se rencontreront le 1er juin 2022 à Londres, suite à l’accord entre l’UEFA et la CONMEBOL dans le cadre du protocole d’accord renouvelé ce mercredi jusqu’au 30 juin 2028.

Selon l’UEFA, bien que les termes de l’accord original signé en 2020 demeurent, le document renouvelé contient également des dispositions spécifiques liées à l’ouverture d’un bureau commun UEFA et CONMEBOL à Londres et l’organisation éventuelle d’une série d’événements footballistiques.

Le premier serait l’affrontement entre l’Italie, championne du dernier Championnat d’Europe après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but (1-1/3-2), et l’Argentine, championne de la Copa América 2021 de la CONMEBOL, en battant le Brésil (1-0), en une « Finalísima » qui se tiendra dans un stade londonien le 1er juin 2022.

Le bureau partagé à Londres ouvrira officiellement ses portes début 2022. Le président de l’UEFA, Aleksander céférine, était très satisfait de la « excellente relation avec la CONMEBOL » et le renouvellement du Mémorandum, qui « traduit la volonté d’agir ensemble pour le développement du football et ses bénéfices pour la société ».

« Il existe une longue tradition de coopération entre l’UEFA et la CONMEBOL, comme cela a été prouvé au fil des années avec des compétitions telles que le Trophée Artemio Franchi et la Coupe Intercontinentale, et c’est une grande fierté que nous relancé un trophée d’équipe nationale aussi prestigieux pour le plus grand plaisir des amateurs de football du monde entier » , il prétendait.

Le dirigeant slovène a souligné la volonté des deux confédérations d' »explorer de nouvelles opportunités » ensemble et a remercié son homologue de la CONMEBOL, le Alejandro Dominguez, « son implication dévouée dans ce projet et son travail exceptionnel à l’avant-garde du football sud-américain. »

« Nous sommes extrêmement satisfaits des fruits que nous récoltons avec l’UEFA grâce à une excellente relation entre nos institutions. Avec la signature de ce renouvellement et de l’élargissement de notre protocole d’accord, nous jetons les bases pour que cette coopération fluide continue de croître et de se développer », a-t-il déclaré.

Dominguez a annoncé que la finale entre l’Argentine et l’Italie en juin 2022 à Londres « sera rejointe par d’autres événements sportifs de haut niveau, comme il sied à la tradition du football sud-américain et européen ».

« L’ouverture de notre bureau commun nous permettra d’affronter de nouveaux projets avec agilité et vigueur au profit de millions de fans sur nos continents et dans le reste du monde », a-t-il ajouté après avoir remercié les membres du Conseil de la CONMEBOL pour leur soutien. de l’initiative et souligner le travail de l’UEFA et de son président, avec qui elle partage « la même vision sur l’importance stratégique de notre alliance.