La finance décentralisée peut-elle devenir la nouvelle économie numérique du futur ?

Au cours des deux dernières années, DeFi est peut-être devenu l’événement le plus surprenant de la réalité des crypto-monnaies. La montée en puissance de cette nouvelle étoile est étroitement liée à Ethereum, le deuxième plus grand réseau de crypto-monnaie par capitalisation boursière, en plus duquel fonctionnent presque toutes les applications DeFi existantes. Le fait est qu’Ethereum n’est pas seulement un actif numérique qui vous permet d’effectuer des transferts sur le réseau blockchain, mais aussi un écosystème complet au sein duquel vous pouvez fournir des services et effectuer des tâches plus complexes, comme la rédaction de contrats intelligents. Ce sont ces deux fonctions qui sont devenues la base de l’émergence du phénomène DeFi, qui est finalement devenu une sorte de réponse spontanée du marché à la demande de liberté des services financiers et de leur fourniture équitable pour tout participant à l’écosystème, quel que soit son statut social. . et la situation géographique.

Durante el año pasado, la capitalización del mercado DeFi creció casi 60 veces, alcanzando una altura de $ 130 mil millones, y el valor total de los depósitos de los usuarios (valor total bloqueado, TVL) creció unas 100 veces, alcanzando aproximadamente $ 100 mille millions. De nombreux analystes ont prédit que l’industrie connaîtrait le déclin le plus rapide de l’histoire, mais DeFi a résisté à tous les problèmes auxquels il était confronté grâce à son réseau sous-jacent. Être surchargé de transactions a permis une correction générale du marché des crypto-monnaies, réduisant le coût de la première crypto-monnaie et, avec elle, le reste des actifs crypto au printemps et à l’été 2021. Malgré tous les événements négatifs, DeFi a continué. croître. Quel a été le moteur fondamental de cette croissance ?

L’art de couper les obstacles

La caractéristique la plus intéressante de DeFi est l’élimination des intermédiaires de ses processus financiers. Dans le CeFi (finance centralisée), la confiance de la transaction est assurée par un intermédiaire : une banque, une bourse, un bureau de courtage, un centre de règlement, etc. L’intermédiaire remplit généralement des fonctions importantes pour l’économie, telles que le stockage et le mouvement de fonds, ainsi que des prêts aux particuliers et aux organisations.

Tout le monde connaît plus ou moins les défauts de ces organisations : du fait de leur structure complexe et exigeante, elles excluent plus d’un milliard d’habitants de la planète de la vie économique, et les commissions élevées qu’elles facturent aux clients ne garantissent pas un rapide pas pressé. opération gratuite. Souvent, les transactions, en particulier internationales, peuvent être retardées sans raison apparente et certaines d’entre elles peuvent être considérées comme suspectes. Tout cela laisse le sentiment que votre argent ne vous appartient pas, c’est comme si quelqu’un utilisait vos fonds à sa propre discrétion.

Cependant, cette situation a beaucoup changé grâce à la blockchain, un enregistrement de transactions protégé contre les accès non autorisés, répartis entre les utilisateurs et appartenant à tout le monde et à personne en particulier en même temps. En raison de sa décentralisation, un registre commun des transactions sert de source générale d’informations pour tous les participants du réseau. Et si certains participants au réseau sont motivés pour donner leurs fonds gratuitement à d’autres, tandis que d’autres prennent ces fonds sous forme de prêt auprès d’une banque, alors il n’y a pas besoin d’intermédiaire : le rôle de partie de confiance est joué par la chaîne elle-même. blocs, et un contrat intelligent auto-exécutable garantit le respect des conditions. Il en va de même pour toute autre interaction économique : assurance, émission d’actifs adossés à des pièces stables ou d’avantages de protocoles individuels, et même la vente d’œuvres d’art uniques sous forme de jetons NFT.

L’unicité de DeFi réside dans le fait que les utilisateurs d’applications décentralisées (DApps) se débarrassent non seulement des intermédiaires financiers du monde réel, mais également des plateformes cryptographiques centralisées qui les obligent à vérifier leur identité avec la divulgation d’informations personnelles, ce qui viole essentiellement l’un des les principes de base des crypto-monnaies : l’anonymat.

DeFi, avec ses échanges décentralisés (DEX), permet à ses utilisateurs de négocier sans passer par la vérification d’identité, l’interférence des réglementations anti-blanchiment d’argent ou toute autre restriction que les échanges centralisés ont été contraints d’imposer.

DeFi est plus qu’une fintech. La plupart des projets fintech sont une enveloppe numérique qui entoure d’anciens phénomènes systémiques. DeFi, d’autre part, fonctionne sur une toute nouvelle base, donnant aux gens une indépendance totale lors du choix d’une voie dans le monde financier.

Bien sûr, DeFi rencontre toujours des problèmes. Par exemple, la congestion du réseau central Ethereum avec la popularité de DeFi lui-même entraîne la naissance d’un trop grand nombre de transactions, ce qui entraîne alors des frais plus élevés. En plus de cela, de nombreuses applications ont encore des interfaces utilisateur maladroites et maladroites. En tant que tel, DeFi peut être considéré comme un simple phénomène local, qui ne peut être saisi que par des personnes du monde des crypto-monnaies ou par celles qui connaissent bien les nuances techniques. Parce que DeFi est encore difficile pour ceux qui sont loin des geeks de la technologie. Ce sont des problèmes majeurs qui doivent être résolus, et celui qui les surmontera sera victorieux.

Comment l’écosystème LocalTrade résout les problèmes urgents de DeFi

En fait, malgré une croissance explosive, DeFi est toujours hors de l’attention de la plupart des acteurs des marchés financiers. Cela changera sans aucun doute bientôt grâce à la plate-forme LocalTrade, un échange universel de crypto-monnaie et un écosystème de produits financiers qui vise à combler le fossé entre la finance traditionnelle et l’industrie de la crypto-monnaie.

L’écosystème LocalTrade comprend une plate-forme de négociation centralisée et une plate-forme financière décentralisée pour les investissements appelée DeFi Lab. Combinant l’expertise et la puissante infrastructure technique de CeFi avec les capacités DeFi, LocalTrade attire les commerçants et les investisseurs des domaines. S’ils le souhaitent, ils peuvent rejoindre le monde de la finance décentralisée aussi facilement qu’ils le feraient avec des produits financiers traditionnels qu’ils comprennent.

LocalTrade entend devenir la première plateforme qui permettra à tout le monde, même à ceux qui n’ont qu’une carte bancaire fiduciaire et 10 $ sur leur compte, d’avoir un accès sans entrave aux produits DeFi et CeFi les plus rentables. Comment est-ce possible? En utilisant les capacités CEX, LocalTrade simplifie simultanément le processus d’investissement dans les produits DeFi et rend cet investissement plus sûr. Cette partie de l’écosystème LocalTrade s’appelle le DeFi Lab et comprend des composants tels que le fonds intelligent NeoBroker, DeFi Wallet, un Launchpad pour le financement participatif, ainsi que la tendance de l’année dernière : Yield Farming et bien plus encore. Les produits LocalTrade sont absolument uniques, alors décrivons brièvement l’essence des fonctionnalités innovantes auxquelles vous pouvez accéder sur la plate-forme LocalTrade mise à jour.

Outils DeFi LocalTrade

Le portefeuille DeFi de LocalTrade n’est pas votre portefeuille de tous les jours, mais un produit qui vous permettra de promouvoir DeFi et de le généraliser. Il s’agit d’un portefeuille intelligent multi-devises pour appareils mobiles avec une interface intuitive, totalement privée et confidentielle avec stockage de 100% des informations localement sur l’appareil de l’utilisateur, cryptage complet des données, 2FA et authentification biométrique pour une plus grande sécurité. Vous pouvez définir des commissions sur le portefeuille, mais sa principale caractéristique est la possibilité d’échanger des actifs de différentes blockchains au sein d’une même application. Cette option spécifique fait de DeFi Wallet le premier portefeuille crypto décentralisé au monde avec une fonctionnalité d’échange inter-chaînes.

Le DeFi Lab de LocalTrade est une suite d’outils numériques spéciaux conçus pour les investissements et classés en fonction de leur facteur de risque. DeFi Lab est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs et est disponible pour tous les investisseurs particuliers. Ces outils sont disponibles pour les investisseurs avec différents niveaux de connaissances DeFi, des professionnels aux débutants.

NeoBroker Smart Fund permet aux utilisateurs d’investir dans des actions de sociétés avant leur introduction en bourse (pré-IPO), devenant ainsi copropriétaire de ces sociétés. Le Yield Farming Protocol offre aux utilisateurs des taux APY élevés pour leurs actifs, qui seront utilisés pour extraire des liquidités via une variété de projets DeFi. Token Sale Investpool est une solution qui permet aux utilisateurs d’acheter des jetons à partir de projets de cryptographie actuellement en phase de pré-vente / ICO pour obtenir de meilleurs rendements. LocalTrade Launchpad est un outil pour les investisseurs plus sophistiqués, visant à soutenir et à promouvoir les projets de crypto-monnaie, ainsi qu’à permettre aux investisseurs d’acheter des jetons pendant IDO, au prix le plus bas possible.

Tous les projets hébergés par le DeFi Lab de LocalTrade sont soumis à une vérification et à un audit stricts des contrats intelligents afin d’identifier les risques potentiels et d’empêcher les utilisateurs d’investir dans des projets intentionnellement frauduleux.

Il est également possible de gagner de l’argent sur la plate-forme en utilisant le jeton LocalTrade (LTT), qui est un jeton BEP-20 standard émis sur Binance Smart Chain. Le token LTT combine des fonctionnalités de gouvernance et de service public, qui alimentent l’ensemble de l’écosystème LocalTrade. En tant que lien entre les plates-formes LocalTrade CEX et DeFi, LTT comprend un modèle de jeton unique et est utilisé dans divers cas sur la plate-forme. Il existe plusieurs façons de gagner de l’argent avec LTT :

Staking, à travers lequel les utilisateurs rejoignent la DAO Sharing Economy et peuvent participer à la gestion de la plateforme. Recevez une récompense pour attirer de nouveaux participants. Ajoutez LTT aux pools de trésorerie et recevez des récompenses pour l’agriculture.

La carte VISA LocalTrade et l’application NeoBank sont d’autres produits LocalTrade qui vous permettent d’utiliser des crypto-monnaies tout en profitant de toute la commodité de la monnaie fiduciaire. La carte convertit instantanément la crypto-monnaie en fiat, après quoi vous pouvez payer pour tout achat. Dans le même temps, le remboursement en jetons LTT est payé en utilisant la carte. De plus, la carte vous permet de retirer de l’argent à n’importe quel guichet automatique.

conclusion

Si le bitcoin a été l’étincelle de la révolution des services financiers, alors DeFi a été le catalyseur de ce processus. Les entreprises qui introduisent DeFi dans le grand public rendent un grand service non seulement au monde de la technologie, mais également à l’ensemble de la société humaine. C’est exactement la tâche que LocalTrade a entreprise, en fournissant à ses utilisateurs un ensemble complet d’outils qui leur permettront d’entrer dans le monde de DeFi de la manière la plus transparente possible. Sur la plateforme, LocalTrade dispense une formation pas à pas pour maîtriser DeFi dans le cadre de son université. Après l’obtention du diplôme, les étudiants auront non seulement une compréhension claire de DeFi, mais également des instruments financiers traditionnels et de l’investissement en général.