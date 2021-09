La finance décentralisée peut révolutionner le secteur financier – et Bitcoin ⋆ Crypto new media

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

Sans aucun doute, le mouvement DeFi révolutionne le secteur financier. La finance décentralisée est en bonne voie pour changer le monde de la finance tel que nous le connaissons en transformant les composants financiers traditionnels en protocoles ouverts et transparents à travers un réseau décentralisé.

En fait, la valeur totale bloquée dans les actifs DeFi s’élève à un montant phénoménal de 54,56 milliards de dollars, et il semble que ce chiffre ne fasse qu’augmenter. Qu’il s’agisse de rendre les services financiers de base tels que les prêts et l’assurance facilement accessibles à tous, ou de promouvoir l’inclusion financière pour une population plus large, les cas d’utilisation de DeFi sont nombreux.

Alors que les cas d’utilisation les plus populaires pour les applications DeFi incluent l’emprunt et le prêt au sein d’un réseau peer-to-peer, il existe également d’autres cas d’utilisation, comme devenir un fournisseur de liquidités pour un échange décentralisé. Les taux d’intérêt dans DeFi sont beaucoup plus bas et plus attrayants par rapport aux prêts bancaires ordinaires. De plus, vous ne pouvez pas ignorer le fait que DeFi offre des barrières à l’entrée extrêmement faibles. La souscription de prêts DeFi est un processus relativement simple, et tout ce que vous avez à faire est d’offrir une garantie sous forme d’actifs cryptographiques. Selon le protocole DeFi qu’ils utilisent, les utilisateurs ont également la possibilité de fournir leurs jetons non fongibles (NFT) en garantie.

Alors que DeFi en est encore à ses balbutiements et que la réglementation est presque absente, plusieurs applications DeFi font déjà de grandes vagues dans divers secteurs. Bitcoin dans DeFi est un concept qui a récemment gagné du terrain.

En règle générale, la plupart des applications DeFi sont basées sur Ethereum (ETH) en raison de sa fonctionnalité avancée de contrat intelligent. Cependant, il y a eu une augmentation notable du nombre d’applications DeFi construites sur Bitcoin. Selon DeFi Prime, une société d’analyse, sur les 223 projets DeFi qu’ils ont répertoriés, au moins 26 d’entre eux sont actifs basés sur Bitcoin.

Plus précisément, il y a Taproot, qui sera une mise à jour substantielle de l’architecture technologique de Bitcoin et apportera une foule de nouvelles fonctionnalités. Bien que le chemin d’activation de Taproot reste incertain, il devrait être activé dans un proche avenir. En plus de l’effet que cette nouvelle mise à niveau aura sur la confidentialité, la sécurité et l’évolutivité, Taproot aura un impact sur les opportunités de contrats intelligents et jettera ainsi les bases des futures mises à niveau. Il est intéressant de noter que ces développements technologiques dans Bitcoin surviennent en même temps que l’adoption de Bitcoin augmente également de manière significative avec chaque nouveau jour.

Une autre préoccupation concernant Bitcoin est que n’importe qui peut surveiller les transactions car il est basé sur une blockchain publique. Avec la mise à niveau de Taproot, Bitcoin passera de son algorithme actuel de «signature numérique à courbe elliptique», qui prend plus de place, aux signatures Schnorr, ce qui peut potentiellement rendre les transactions de base impossibles à distinguer des transactions complexes. En conséquence, il y aura plus d’anonymat et de transparence dans les transactions.

Avec un accent particulier sur DeFi sur Bitcoin, les contrats de journalisation discrets (DLC) sont un autre domaine qui a connu de nombreux progrès récemment. Essentiellement, un DLC est un type de transaction Bitcoin qui exécute un contrat intelligent à l’aide d’un oracle. En conséquence, les DLC permettent la formation de contrats intelligents et de divers autres contrats financiers, y compris des options et des contrats à terme.

Un DLC permet généralement à plusieurs parties de parier sur la blockchain Bitcoin. Pour construire un DLC, il est nécessaire que deux parties verrouillent les fonds dans une adresse multi-sig. Et ces fonds ne peuvent être utilisés que si l’oracle fournit les informations demandées au moment demandé. Pour faire simple, les DLC fonctionnent en utilisant la signature d’un message d’un oracle comme clé privée. Cela permet au gagnant du pari de signer une transaction en utilisant les fonds engagés dans le contrat par les deux contreparties au départ.

Avoir hâte de

Récemment, Jack Dorsey, PDG et co-fondateur de Twitter, a annoncé que sa société de paiement mobile Square lancera une plate-forme qui permettra aux développeurs de créer des projets de « finance décentralisée » basés sur Bitcoin. Dans le but de faciliter beaucoup la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés, ce devrait être l’un des premiers grands projets du genre sur le marché naissant.

Une autre raison pour laquelle DeFi sur Bitcoin devient immensément populaire est que Bitcoin est le meilleur type de garantie dans le monde entier. Bitcoin est hautement sécurisé, les transactions sont très rapides, les marchés ne se ferment jamais et Bitcoin est très liquide. Cela a été le principal moteur de l’adoption de DeFi sur Bitcoin. Et sans oublier le fait que la sécurité de Bitcoin a été développée à un niveau de sécurité de guerre.

En effet, ce n’est qu’un des nombreux grands projets DeFi sur Bitcoin qui devraient sortir. Alors que de plus en plus de projets DeFi basés sur Bitcoin sont lancés et avec la mise à niveau de Taproot, il y a certainement beaucoup de potentiel de croissance à surveiller.

Nischal Shetty est le fondateur et PDG de WazirX, le plus grand échange de crypto-monnaie d’Inde (récemment acquis par Binance). Il est un grand défenseur et influenceur de la blockchain avec plus de 100 000 abonnés. Il a également figuré dans la liste Forbes ’30 under 30′ dans le passé. Nischal est actif dans l’espace depuis longtemps avec pour mission d’impliquer tout le monde dans la révolution de la blockchain.

