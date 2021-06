La finance est passée des combustibles fossiles – La mode, pas tout à fait – WWD

Alors que le coronavirus crée toujours de l’incertitude à court terme, le changement climatique est la menace à long terme inégalée qui fait parler tout le monde.

C’est devenu un tel précédent pour le président Joe Biden qu’il a même marqué l’entrée d’un tout nouveau rôle d’« envoyé présidentiel spécial pour le climat », hébergé au sein du Conseil de sécurité nationale.

Décrivant un nouveau paysage pour la durabilité, John Kerry, le premier envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat, a déclaré franchement : « Vous ne pourriez pas construire une centrale électrique au charbon aux États-Unis aujourd’hui si vous le vouliez parce qu’aucune banque ne la financera, ” dans la conversation d’ouverture de l’événement d’une semaine sur la durabilité de The Economist qui a débuté mardi.

Kerry était auparavant sénateur et secrétaire d’État sous l’ancien président Barack Obama.

“Maintenant, les grandes banques américaines, ainsi que certaines de nos sociétés d’actifs, ont toutes articulé avec clarté, avec des promesses de dons, le montant d’argent qu’elles investiront dans les activités liées au climat au cours des 10 prochaines années”, a-t-il poursuivi. « Je ne pense pas qu’un politicien puisse changer ce vers quoi le monde va évoluer au cours de ces prochains mois. Le défi pour nous tous n’est pas d’arriver là où nous devons aller – c’est d’y arriver assez vite ? »

Ce changement de rythme par rapport au secteur financier mentionné par Kerry – où les principaux financiers se désengagent des combustibles fossiles – est un signe d’avertissement qui a atterri sur les bureaux des dirigeants de la mode pressés par les investisseurs de recadrer les données financières sous l’angle « ESG » ou environnemental, social. et les facteurs de gouvernance d’entreprise.

L’appel à l’action ne s’est accéléré que l’année dernière. Alors que l’industrie de la mode a été nommée à maintes reprises comme un gros émetteur et repose principalement sur le polyester, Kerry n’a pas explicitement appelé l’industrie par manque de progrès.

« Nous avons encore des obstacles difficiles à surmonter. Nous n’en sommes pas encore suffisamment là pour réduire les émissions des industries lourdes – ciment, béton, acier, etc. », a déclaré Kerry, soulignant à nouveau le point de vue de l’administration Biden sur la collaboration pour accélérer et étendre les réductions dans des économies plus larges. « Il y a beaucoup d’espace pour nous de travailler ensemble pour accélérer. »

Kerry a discuté de la « course » internationale à l’ambition climatique renouvelée – que l’administration Biden cherche à franchir à plein régime – ainsi que de sujets tels que la tarification du carbone, les technologies prometteuses, les attentes pour la 26e Conférence des Parties, ou COP26, et la limitation émissions sur les industries à fortes émissions.

« De vrais dirigeants dans la plupart des pays examinent cela et se disent : « Vous savez quoi, ce sont des emplois, c’est le développement économique, le leadership international, c’est la santé et la sécurité de mes citoyens. C’est la sécurité de ma nation », et c’est pour toutes les nations qui envisagent cela maintenant », a déclaré Kerry. “C’est pourquoi je pense qu’il y a une course vers certaines de ces nouvelles technologies, et ce sont seulement les pays qui entrent dans cette course qui vont fournir les bons emplois qui viennent avec ce nouvel avenir énergétique.”

L’un des aspects du plan d’infrastructure de Biden est de rendre l’électricité décarbonée d’ici 2035.

“Pouvez [Biden] y parvenir ? Oui. Pourquoi – parce que les services publics eux-mêmes adoptent cette notion et ils vont dans cette direction. De plus, le Congrès a déjà adopté certains éléments critiques [on refrigerants, methane, tax credits for solar and wind]”, a déclaré Kerry. “Alors, oui – les choses passent déjà, et je suis convaincu qu’ils continueront à adopter une législation sensée.”

Alors que de nouveaux marchés de tarification du carbone apparaissent (le mois dernier au Royaume-Uni), la tarification du carbone – alors qu’il s’agit d’une discussion brûlante – « n’est pas sur la table en ce moment » sous Biden, selon Kerry.

Entre-temps, la mode a adopté l’étiquetage carbone à ses propres conditions.

