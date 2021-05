La finance et la technologie sont les deux principaux contributeurs aux bénéfices du S&P 500: Zacks Research

Zacks Investment Research s’attend à ce que la tendance favorable aux révisions s’accélère dans les mois à venir alors que les investisseurs mondiaux commencent à regarder au-delà de la pandémie.

La saison des résultats des entreprises américaines est en plein essor et les investisseurs attendent d’avoir une image claire de la voie à suivre. Le tableau qui se dégage de la saison des résultats du premier trimestre est celui de la force et de l’élan tous azimuts, même si de grandes tranches de l’économie sont toujours aux prises avec les effets de la pandémie.

Zacks Investment Research examine de près les résultats du premier trimestre des entreprises du S&P 500. Selon Sheraz Mian, directrice de la recherche de Zacks, la croissance des bénéfices et des revenus des 69% des membres du S&P 500 qui ont publié des résultats au premier trimestre (343 membres de l’indice) suit la tendance récente de ce groupe, y compris la période pré-pandémique. Mais plus important encore, le ton et la substance des orientations sont favorables, ce qui contribue à maintenir la tendance favorable aux révisions en place depuis l’été dernier.

Dans le rapport, «A Positive Earnings Backdrop», Zacks Research déclare: «Les cinq grands acteurs de la technologie dans leur ensemble – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Facebook – ont réalisé 74 milliards de dollars de bénéfices au cours du trimestre de mars sur 311,6 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice et les revenus de ce groupe au T1 sont en hausse de +104% et +29% par rapport à l’année précédente, respectivement. »

Secteur financier

Pour les 92,0% de la capitalisation boursière du secteur financier qui ont publié des résultats au premier trimestre, le total des bénéfices et des revenus est en hausse de +112,0% et +8,2%, respectivement, 90,9% dépassant les estimations du BPA et 75,3% dépassant le chiffre d’affaires estimations. Une combinaison de comparaisons faciles et d’une activité exceptionnellement forte sur les marchés des capitaux a conduit les bons résultats du groupe.

Si l’on exclut la forte croissance du secteur financier, la croissance des bénéfices du premier trimestre pour le reste des entreprises qui ont publié des résultats serait en hausse de +34,8% (contre +49,2%) sur des revenus plus élevés de +10,6% (contre +11,1%) , qui reste la plus forte croissance de cette cohorte d’entreprises au cours des derniers trimestres.

Secteur technologique

Pour le secteur de la technologie, nous avons maintenant des résultats pour le premier trimestre de 79,5 pour cent de la capitalisation boursière totale du secteur dans l’indice S&P 500. Les bénéfices totaux de ces sociétés technologiques sont en hausse de +56,7% par rapport à la même période de l’année dernière avec des revenus plus élevés de +23,3%, avec 95,3% des entreprises dépassant les estimations du BPA et 93,0% dépassant les estimations des revenus.

Entreprises du S&P 500

Le bénéfice total des 343 sociétés du S&P 500 qui ont publié des résultats au premier trimestre est en hausse de + 49,2% sur des revenus plus élevés de 10,6%, 87,5% dépassant les estimations du BPA et 78,1% dépassant les estimations des revenus. La croissance démesurée des bénéfices est en grande partie due aux très bons chiffres du secteur financier.

En examinant le premier trimestre de 2021 dans son ensemble, en combinant les résultats publiés avec des estimations pour les entreprises encore à venir (vue “ mixte ”), les bénéfices totaux du S&P 500 devraient désormais augmenter de 44,1% par rapport à la même l’an dernier, avec une augmentation de +9,1 pour cent des revenus, avec une combinaison de comparaisons faciles et de solides gains dans un certain nombre de secteurs, ce qui nous a donné le rebond de la croissance.

Les bénéfices totaux «mixtes» du T1 sont en voie d’atteindre un nouveau record trimestriel sans précédent, grâce aux résultats impressionnants de Finance and Technology, les deux plus grands contributeurs aux bénéfices de l’indice S&P 500. Le «BPA» implicite de l’indice S&P 500, calculé en utilisant le P / E 2021 actuel de 23,5X et la clôture de l’indice, au 3 mai, est de 178,61 $, contre 135,82 $ en 2020. En utilisant la même méthodologie, l’indice «BPA» équivaut à 200,61 $ pour 2022 (P / E de 20,9X). Les multiples ont été calculés en utilisant la capitalisation boursière totale de l’indice et le bénéfice global ascendant de chaque année.

Zacks Investment Research s’attend à ce que cette tendance favorable à la révision s’accélère dans les mois à venir alors que les investisseurs mondiaux commencent à regarder au-delà de la pandémie.

