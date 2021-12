La finition de la voiture de sécurité aurait été «bien pire» pour la F1

Mika Hakkinen pense que Michael Masi « a fait son travail » pour s’assurer que le Championnat du monde se termine sous les conditions du drapeau vert à Abu Dhabi.

Le débat autour de la décision de Masi de faire courir les pilotes pour le dernier tour après qu’une voiture de sécurité ait fait rage depuis la fin de la course dimanche, après que Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton pour remporter son premier titre dans une conclusion dramatique de la saison.

L’accident de Nicholas Latifi a fait sortir la voiture de sécurité en premier lieu, mais sa voiture a été autorisée et la décision controversée de Masi d’autoriser des voitures sélectionnées à passer devant pour organiser l’épreuve de force du dernier tour à l’avant a incité Mercedes à déposer une protestation après la course.

Mais Hakkinen ne pense pas que le résultat d’un éventuel appel total de Mercedes changera le résultat du championnat, et terminer en courant à pleine vitesse était la bonne chose à faire pour le sport.

Hakkinen a écrit dans sa chronique d’après-course pour Unibet : « Le directeur de course Michael Masi avait-il raison d’accélérer la fin de la période de la voiture de sécurité, en laissant les voitures entre Max et Lewis se dérouler et en organisant une course sur un tour ?

« Je pense que cela aurait été bien pire si ce Championnat du Monde s’était terminé derrière une Safety Car. Cela aurait vraiment été un tel anti-climax.

« La décision du Directeur de Course, plus tard soutenue par les quatre Commissaires Sportifs, est basée sur sa compréhension des règles, y compris sa responsabilité de décider quand la Safety Car retourne aux stands.

« Concilier les décisions entre assurer la sécurité et promouvoir la course est le travail le plus difficile auquel est confronté le directeur de course. En regardant le résultat, en termes de sécurité et de promotion de la course, Michael a fait son travail.

« Si Mercedes décide de protester contre le résultat de la course et du Championnat du monde des pilotes, les décisions qui ont été prises et la manière dont les règles ont été appliquées seront examinées en détail. Je ne crois pas que les résultats changeront.

Alors que Verstappen a remporté son premier titre de pilotes, Mercedes a remporté une huitième couronne consécutive des constructeurs, ce qui, selon le Flying Finn, contribue à niveler le résultat de la saison.

« Je pense que Red Bull Honda a fait un travail vraiment fantastique pour se battre contre Mercedes cette année et le championnat du monde de Max est mérité », a écrit le double champion du monde.

« Lewis a raté un huitième titre extraordinaire par la plus petite des marges. Je pense que le fait que lui et Valtteri Bottas aient remporté le championnat des constructeurs offre un certain équilibre. La plus grosse part du prix en argent sera également utile. »