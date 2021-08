La finition historique de Simone Biles à la poutre était de toute beauté

in

C’est la victoire du matin. Au cours des deux prochaines semaines, nous écrirons chaque matin en semaine sur les Jeux olympiques de Tokyo. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Tout le monde devrait s’efforcer d’être comme Simone Biles.

Pas plus tard que la semaine dernière, le GOAT de la gymnastique féminine a mis en colère un groupe d’escrocs qui aiment se fâcher pour des choses dont ils ne se soucient pas vraiment lorsqu’elle a choisi de prendre soin de sa santé mentale et physique en se retirant de la compétition par équipe, puis plus tard le concours général.

Elle a géré toute la situation avec un niveau de classe et de dignité qui devrait être enseigné à l’école aux jeunes enfants du monde entier. Elle a encouragé ses coéquipiers lors de la compétition par équipe, puis a parlé plus tard aux médias, expliquant d’une manière si calme pourquoi il était important pour elle de prendre soin d’elle.

Biles ne se cachait d’absolument rien et représentait absolument tout ce qui est important pour tant de gens qui regardaient les Jeux olympiques chaque soir depuis leur canapé.

Tout était si beau et puissant et était un excellent exemple pour tous ceux qui se battent pour apprendre de leurs propres choses.

Puis, mardi, elle a fait son retour à la compétition et a remporté le bronze à la poutre, ce qui lui a valu une septième médaille olympique et l’a associée à Shannon Miller pour le plus grand nombre de médailles par une gymnaste américaine.

Peu de temps après l’événement, elle a déclaré:

“Ce n’était pas facile de se retirer de toutes ces compétitions, les gens pensaient juste que c’était facile, mais physiquement et mentalement, je n’étais pas dans le bon espace pour la tête, et je ne voulais pas mettre ma santé et ma sécurité en danger parce qu’à la fin du jour, ça ne vaut pas le coup.

« Ma santé mentale et physique est au-dessus de toutes les médailles que je pourrais gagner. Donc, pour être clair, faire du beam, ce que je ne pensais pas que j’allais être, signifiait simplement que le monde était de retour. Et je ne m’attendais pas à repartir avec la médaille. J’allais juste faire ça pour moi.

Biles, qui luttait contre un cas de “twisties” la semaine dernière (ce qui est quelque chose qui semble effrayant et dangereux) mérite toutes les acclamations et l’amour qu’elle a reçus après son arrivée à la poutre, qui est un événement où les choses peuvent vraiment aller. tort.

Elle n’a jamais reculé devant les critiques idiotes qu’elle a reçues la semaine dernière. Elle était ouverte sur sa santé mentale. Elle était si forte quand beaucoup de gens qui ne savent rien pensaient qu’elle était faible.

Biles a ajouté tant de niveaux à son statut de GOAT à Tokyo et maintenant elle remporte également une autre médaille.

Ce qui est génial.

Et historique.

