La Finlande retire les mesures COVID après que le comité juridique les a jugées inconstitutionnelles ⋆ 10z viral

par Arjun Walia, Évolution collective:

Les faits: Le Premier ministre finlandais a retiré les récentes propositions de verrouillage du COVID-19 parce qu’elles ont été jugées inconstitutionnelles par un comité de droit constitutionnel. Réfléchissez: Lorsque les choses ne sont pas aussi noires et blanches que le gouvernement et les médias traditionnels le prétendent, des recommandations devraient-elles être faites au lieu de mandats autoritaires?

Vous pouvez le voir partout sur les médias sociaux si vous savez où chercher, mais un thème commun tout au long de cette pandémie a été la manifestation de masse partout dans le monde dans chaque pays qui impose des restrictions covid à leurs citoyens. C’est quelque chose que les médias grand public continuent d’éviter, mais une chose est certaine, de nombreuses personnes ne sont pas d’accord avec les mesures prises pour lutter contre le virus.

Cela étant dit, de nombreuses personnes sont également d’accord. C’est bien, c’est sain d’être en désaccord, mais ce qui n’est pas sain, c’est la censure des informations, des données, des publications scientifiques évaluées par des pairs et des médecins et scientifiques qui ne sont pas d’accord avec les mesures gouvernementales tout en ne donnant la parole qu’à ceux qui sont d’accord ou qui sont affiliés au gouvernement.

Dans de nombreux cas, les points de vue opposés ont non seulement été largement ignorés, mais aussi complètement ridiculisés et dans certains cas qualifiés de «théories du complot». Pourquoi la culture dominante continue-t-elle de ne pas avoir de discussions et de conversations sur des sujets controversés?

Qu’est-il arrivé: Un tribunal belge a récemment statué que les mesures COVID-19 actuellement déployées ne reposaient pas sur une base juridique solide. L’État belge a 30 jours pour lever les restrictions ou s’exposer à des amendes. Après cela, le gouvernement finlandais a retiré sa proposition d’imposer des mesures de verrouillage à leurs citoyens en les confinant chez eux à moins qu’ils n’aient besoin d’accéder aux services essentiels. Le Premier ministre Sanna Marin (photo ci-dessus) a partagé la nouvelle mercredi après qu’une déclaration d’un comité de droit constitutionnel a jugé la proposition de verrouillage vague et non conforme à la constitution.

Les mesures proposées comprenaient le verrouillage des résidents de la capitale Helsinki, ainsi que des résidents de cinq autres villes du pays, dans le but de réduire la hausse des infections à coronavirus et des hospitalisations.

Selon le Guardian:

«Le comité a déclaré que la proposition de grande envergure devrait être remplacée par des restrictions ciblées pour les endroits où le risque de contracter le virus était important, comme les rassemblements privés et les endroits bondés tels que les magasins. La nation nordique de 5,5 millions d’habitants a enregistré 77 452 infections à coronavirus et 844 décès. Il a été félicité pour sa gestion de la pandémie et a été l’un des pays les moins touchés d’Europe. Il a 295 personnes hospitalisées atteintes du COVID-19. »

Ce type d’approche ciblée serait, en quelque sorte, à la hauteur de ce que les scientifiques qui ont initié la Déclaration de Great Barrington aimeraient voir se produire.

La déclaration compte désormais plus de 50 000 signatures de médecins et de scientifiques. (Bien que l’identité de tous les signataires n’ait pas encore été confirmée.)

