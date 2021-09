La Finlande, un grand rival de la France

07/09/2021 à 13:03 CEST

La France de Didier Deschamps affronte la dernière date de la pause de l’équipe nationale dans un match clé pour les aspirations de la Coupe du monde contre la dangereuse Finlande. Sans Mbappé, qui a abandonné sa concentration sur blessure, mais Avec Karim Benzema et Antoine Griezmann, l’équipe de France veut conclure avec une victoire qui les maintiendra en tête du classement des poules.

Les Français, qui Ils n’ont pas non plus réussi à faire du bon travail lors du dernier Championnat d’Europe lorsqu’ils ont chuté au deuxième tour contre la Suisse., ajouter un total de cinq nuls consécutifs, un fond qui n’a jamais été vu auparavant dans l’histoire de l’équipe nationale. Contre la Finlande, ils auront l’opportunité de se rattraper et de laisser derrière eux un record sans précédent.

Les hommes de Didier Deschamps participeront à la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022 s’ils gagnent tous les matchs d’ici la fin de la phase de groupes. Ils dépendent de lui-même pour remporter le billet et défendre la couronne à l’hiver de la saison 2022/23. Les champions actuels sont l’une des sélections les plus préférées pour le titre en raison de la brillante équipe qu’ils ont.

Répétition de la Coupe du monde, uniquement à la portée de l’Italie et du Brésil

La France veut décrocher sa troisième Coupe du monde dans l’histoire du championnat après l’avoir réalisée en 1998 et 2018. Le troisième titre les catapulterait parmi les équipes les plus titrées, derrière le Brésil (5), l’Italie (4) et l’Allemagne (4). L’obtenir impliquerait également d’écrire le nom de la sélection en lettres d’or : seuls le Brésil et l’Italie ont remporté deux championnats consécutifs.

Les Gaulois recherchent le billet dans un groupe, a priori, accessible : La Finlande, l’Ukraine, la Bosnie et le Kazakhstan sont présentés comme les principales menaces pour une équipe qui veut vite oublier la débâcle de l’Euro et concentrer ses efforts sur la Coupe du monde 2022 au Qatar..