La Finlande veut continuer à écrire l’histoire contre une Russie effondrée

16/06/2021 à 6h30 CEST

.

La Finlande, qui dispute son premier Championnat d’Europe, n’est pas satisfaite de la surprenante victoire contre le Danemark lors de la première journée et veut continuer à marquer l’histoire face à la Russie tête baissée, qui arrive au match avec de l’eau jusqu’au cou après avoir été battue par la Belgique .

En cas de doute, l’entraîneur finlandais, Markku Kanerva, a rappelé que trois points ne garantissent pas la qualification pour les huitièmes de finale et que le « huuhkajat & rdquor; (hiboux royaux) n’a pas encore réalisé son rêve.

Les Scandinaves sont conscients qu’ils ont eu de la chance contre les Danois, qui ont été stupéfaits par la décoloration de Christian Eriksen et ont encaissé un but à la seule occasion disponible pour l’équipe rivale.

Mais ils veulent profiter du cadeau pour aller le plus loin possible. Comme cela s’est produit lors du match de Copenhague, contre les Russes, ils joueront également dans leur terrain rival, Saint-Pétersbourg. Le schéma sera pratiquement le même. Toute l’équipe derrière le ballon ; profiter d’un coup de pied arrêté et mettre en place une contre-attaque derrière la lente défense russe.

Kanerva a admis aujourd’hui que cela en valait la peine et que la défense devra répéter la magnifique performance de Copenhague, mais aussi qu’elle devra s’améliorer en attaque. Les arrières centraux finlandais Arajuuri et O’Shauhnessy mesurent plus de 1,90, ils ne devraient donc pas avoir de mal à arrêter la plus grande menace offensive locale, l’attaquant géant du Zenit Artiom Dzyuba.

Pohjanpalo, auteur des coups de pied arrêtés de l’unique but contre les Danois, a montré que c’est une garantie. Mais le grand espoir de l’attaque finlandaise reste Teemu Pukki (Norwich), qui avait l’air un peu rouillé samedi après avoir été blessé pendant deux mois.

Pendant ce temps, la Russie doit introduire des changements dans l’équipe, depuis la défaite contre les «diables rouges & rdquor; Il a laissé l’entraîneur Stanislav Cherchesov, l’objet de vives critiques dans la presse, tant pour sa tactique que pour le choix du onze de départ. « La critique était absolument méritée. Maintenant, nous voulons la revanche & rdquor;a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

La première question est le but. Shunin, qui n’a convaincu personne en tant que partant, n’était pas sûr de lui et a échoué. Akinfiev, le héros des tirs au but contre l’Espagne en Coupe du monde, n’est pas une alternative, puisqu’il a quitté l’équipe nationale il y a trois ans, mais Safónov, le gardien de Krasnodar et U21, l’est.

La défense a moins de solution. Seménov n’a pas été à la hauteur, mais le troisième défenseur central, Kudriashov, vient de reprendre l’entraînement ; Divéev n’est pas à cent pour cent ; et Dzhikiya est « dans le coton », comme l’a admis Cherchesov.

Si Cherchesov veut plus de profondeur en attaque, il pourrait retirer l’un des milieux défensifs, Ozdóev ou Zobnin, et opter pour Kuzyáev, un joueur universel qui a été remplacé après une demi-heure contre la Belgique pour un coup avec Castagne, qui a subi une double fracture en le visage.

Le gaucher de l’Atalanta, Alexéi Miranchuk, remplaçant contre les Belges, aura probablement aussi son opportunité de titulaire. Il est clair qu’Alexandr Golovín (Monaco) ne peut pas porter tout le poids de la responsabilité en attaque.

Les files d’attente probables

Finlande: Hradecky ; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy ; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen ; Pohjanpalo et Pukki.

Russie: Shunine; Mario Fernandes, Dzhikiya, Seménov, Karavaev ; Ozdóev, Zobnin, Golovín, Miranchuk, Ionov; et Dzyuba.

Arbitre: Danny Makkelie (NED)

Stade: Krestovski (Saint-Pétersbourg)

Heure: 16: 00h