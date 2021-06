La Finlande vs la Belgique prédisent les équipes: nouvelles de l’équipe, équipes, mises à jour des blessures, suspensions pour l’Euro 2021 aujourd’hui

La Belgique est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, mais Martinez dit que Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Axel Witsel sont prêts à jouer, tandis que Romelu Lukaku pourrait conserver sa place afin qu’il puisse rester dans la course pour être le meilleur buteur du tournoi.

Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen et Toby Alderweireld formeront une défense centrale solide, et Martinez a déclaré: “Nous sommes ici pour essayer d’être aussi bons que possible, et cela signifie que vous devez essayer de gagner chaque match.”

La Finlande peut encore atteindre les huitièmes de finale si elle bat la Belgique, mais se qualifierait également avec un match nul si la Russie perdait contre le Danemark.

Teemu Pukki, le joueur hors pair de la Finlande, devrait être en forme pour débuter un troisième match consécutif après avoir été éliminé à la 76e minute contre le Danemark et à la 75e minute contre la Russie.

Finlande vs Belgique alignements prévus

Finlande : Hradecky ; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala ; Pukki, Lod

Belgique : Courtois ; Alderweireld, Denayer, Vertonghen ; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco ; Mertens, Lukaku, E Hazard

Gardiens : Lukas Hradecky, Jesse Joronen, Anssi, Jaakkola

Défenseurs : Thomas Lam, Paulus Arajuuri, Jere Uronen, Juhani Ojala, Sauli Vaisanen, Nikolai Alho, Daniel O’Shaughnessy, Niko Hamalainen, Leo Vaisanen, Robert Ivanov

Milieu de terrain : Jasin Assehnoun, Onni Valakari, Pyry Soiri, Fredrik Jensen, Joni Kauko, Glen Kamara, Rasmus Schuller, Tim Sparv

Attaquants : Teemu Pukki, Lassi Lappalainen, Marcus Forss, Joel Pohjanpalo

Gardiens : Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels

Défenseurs : Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Timothy Castagne*

Milieu de terrain : Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Hans Vanaken

Attaquants : Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Jeremy Doku, Leandro Trossard

Liste des suspensions

Kamara, Lod, O’Shaugnessy, Sparv (Finlande) et Thorgan Hazard (Belgique) manqueront le prochain match s’ils sont avertis.