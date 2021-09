La FINMA approuve un fonds suisse qui investit principalement dans des actifs cryptographiques

in

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a donné son feu vert au premier fonds d’actifs cryptographiques du pays. Le régulateur a divulgué cette nouvelle dans un communiqué de presse plus tôt dans la journée, notant que le fonds s’intitule Crypto Market Index 10. Ce fonds est inclus dans les autres fonds d’investissements alternatifs, conformément à la loi suisse, et est réservé uniquement aux investisseurs qualifiés.

L’organisation derrière ce fonds serait Crypto Finance et elle est gérée par PvB Pernet von Ballmoos AG (“PvB”). La banque SEBA se chargera de la garde. Selon Crypto Finance, de grands investisseurs tels que les banques suisses de gestion de fortune, les gestionnaires d’actifs, les fonds de pension et d’autres investisseurs professionnels, anticipaient le lancement d’un fonds réglementé. Ensemble, ces organisations gèrent des actifs d’une valeur de milliers de milliards de dollars.

Selon Crypto Finance, le fonds cherche à surveiller les performances des principaux actifs et jetons cryptographiques afin de fournir une référence inversible pour cette classe d’actifs.

Commentant ce lancement, Bernadette Leuzinger, PDG d’Asset Management chez Crypto Finance, a déclaré :

Crypto Finance a le plaisir de lancer le premier fonds cryptographique suisse, supervisé par la FINMA et lancé avec de solides partenaires suisses PvB et SEBA Bank.

Il a ajouté que le fonds commun de placement permet aux clients de sociétés de gestion de fortune et d’actifs innovantes de participer à la classe d’actifs en plein essor. Selon Leuzinger, ce fonds offre également aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs portefeuilles de manière sûre et réglementée.

Efforts pour favoriser l’innovation en matière de cryptographie

Selon le communiqué de presse, la FINMA a appliqué les dispositions existantes des lois sur les marchés financiers de manière cohérente et neutre sur le plan technologique pour approuver ce fonds. Ce faisant, le chien de garde espère s’assurer que l’adoption dans le secteur infantile ne contourne pas les lois existantes. En outre, le régulateur cherche à garantir la préservation des objectifs protecteurs de la législation des marchés financiers.

La FINMA a ajouté qu’elle a lié l’approbation du fonds Crypto Market Index 10 à des exigences spécifiques, car les crypto-monnaies comportent divers risques. L’un de ces besoins est que le fonds ne peut investir que dans des crypto-monnaies établies avec un volume de négociation suffisamment important. En outre, le fonds doit investir via des plateformes et des contreparties reconnues basées dans des juridictions dont les lois s’alignent sur les réglementations anti-blanchiment du Groupe d’action financière (GAFI).

De plus, le fonds doit répondre à certaines exigences de gestion des risques. En plus de cela, il devrait y avoir des rapports pour les institutions impliquées dans l’administration et la conservation des actifs du fonds.

