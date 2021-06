la finra ordonne-robinhood-de-payer-70 millions-de-dollars-d’amende

L’Autorité de réglementation du secteur financier (FINRA) a ordonné à Robinhood Financial LLC de payer environ 70 millions de dollars (50,68 millions de livres sterling) de pénalités pour pratiques commerciales contraires à l’éthique. L’organisme d’autorégulation a publié cette nouvelle dans un communiqué de presse plus tôt dans la journée, notant qu’il avait infligé à Robinhood une amende de 57 millions de dollars (41,26 millions de livres sterling). En plus de cela, la FINRA a ordonné à la société de services financiers de verser 12,6 millions de dollars (9,12 millions de livres sterling) en dédommagement à des milliers de clients qui ont souffert en raison de leur communication trompeuse.

Selon le communiqué de presse, il s’agit du montant le plus élevé jamais demandé par la FINRA à une entreprise et sert à souligner la gravité des crimes. Expliquant pourquoi elle a décidé d’imposer une amende aussi lourde à Robinhood, la FINRA a déclaré qu’elle considérait les dommages généralisés que l’entreprise avait causés à ses clients.

Selon la FINRA, les violations de Robinhood incluent le fait d’offrir avec désinvolture des millions d’informations trompeuses de la part de ses utilisateurs dans des cas remontant à 2016, permettant à des millions de ses clients de souffrir en raison de pannes à l’échelle du système en mars 2020 et permettant à des milliers d’utilisateurs d’échanger des options même lorsqu’il n’était pas approprié. En plus de cela, la FINRA affirme que Robinhood n’avait pas d’identification raisonnable du client et que la société n’a pas présenté de données de marché complètes.

À la recherche des intérêts des investisseurs

Selon Jessica Hopper, vice-présidente exécutive et chef du département de conformité de la FINRA, cette sanction vise à rappeler à toutes les sociétés membres de la FINRA qu’elles doivent respecter les règles qui régissent l’espace de courtage, quoi qu’il arrive. Il a déclaré que ces règles sont là pour protéger les investisseurs et maintenir l’intégrité du marché. En tant que telles, les entreprises ne peuvent pas les plier ou les sacrifier pour rester innovantes ou simplement parce qu’elles sont prêtes à casser les choses et à les réparer plus tard.

Expliquant pourquoi il est vital de se concentrer sur la protection des investisseurs, la FINRA a souligné le cas d’un trader sur marge de 20 ans qui s’est suicidé en juin 2020 après avoir cru avoir subi des pertes massives. En réalité, Robinhood avait montré des soldes de trésorerie négatifs inexacts au défunt parmi d’autres clients. Cette fausse information a également vu des milliers d’autres utilisateurs subir des pertes d’une valeur de 7 millions de dollars.

Bien que Robinhood n’ait pas reconnu ou réfuté ces accusations, sa chef des communications de politique publique, Jacqueline Ortiz Ramsay, a déclaré que Robinhood avait beaucoup investi pour améliorer la stabilité de sa plate-forme. Il a ajouté que le cabinet travaille également à la création d’équipes de service client et de conformité juridique. La société aurait actuellement 2 700 employés travaillant dans son service client.

