La fintech canadienne Mogo ajoute 146 autres Ethereum à son portefeuille de crypto

La société de technologie financière basée à Vancouver, Mogo, a acheté Ether alors qu’elle continue d’allouer ses réserves de trésorerie aux crypto-monnaies.

Mogo approfondit sa croyance en la crypto

La société qui avait précédemment acheté Bitcoin a annoncé qu’elle avait acheté 146 ETH à un prix moyen de 2780 $. Cela porte la crypto-monnaie achetée à 405 880 $ au moment de l’investissement.

L’investissement antérieur de Mogo dans Bitcoin s’élève à 1054 618 $ au taux de change actuel, acheté à un prix moyen de 33083 $.

La décision de Mogo montre son intention de se concentrer davantage sur les actifs cryptographiques, en particulier maintenant qu’elle a liquidé ses investissements en actions dans Vena Solutions.

La société fintech a vendu ses avoirs en solutions Vena pour 4,7 millions de dollars, où elle a enregistré un bénéfice de 116% par rapport à la valeur comptable le 31 décembre 2020. La société avait cédé sa participation dans Vena lors de son financement de 300 millions de dollars de série C.

S’exprimant sur le dernier achat d’Ether, le PDG et fondateur de Mogo Greg Feller a déclaré que l’investissement actuel dans Ethereum complimentait l’acquisition antérieure de Bitcoin.

«Cet investissement initial dans Ether complète nos investissements antérieurs dans Bitcoin et reflète notre croyance dans le potentiel à long terme de la technologie blockchain et sa position en tant que composant central d’une plate-forme de technologie financière de nouvelle génération.»

Feller a déjà expliqué à quel point l’entreprise croit en la crypto-monnaie. Les investissements liés au développement de produits de Mogo dans la cryptographie remontent à 2018, lorsque la société a lancé MogoCrypto.

MogoCrypto est une plate-forme qui permet à ses membres d’acheter et de vendre des bitcoins à des prix en temps réel instantanément via l’application Mogo en utilisant leur appareil mobile.

En mars 2021, la société a annoncé son programme de récompenses Bitcoin qui offre aux membres la possibilité de gagner du Bitcoin en s’engageant avec les produits Mogo tout en leur permettant d’accumuler Bitcoin au fil du temps.

Outre le nouvel amour crypto de Mogo, la société a également récemment clôturé son investissement stratégique dans Coinsquare Ltd.La société a acquis une participation de 19,99% dans la populaire bourse canadienne avec une option pour augmenter sa participation à 43%.

Les investisseurs institutionnels choisissent Bitcoin plutôt que Ethereum

Mogo est l’une des rares entreprises à avoir choisi d’investir dans la deuxième plus grande crypto-monnaie. Pendant si longtemps, de nombreuses institutions achetant des crypto-monnaies se sont concentrées uniquement sur Bitcoin. Cela a été quelque peu attribué à la popularité du principal actif numérique. Ces dernières semaines, de nombreuses entreprises ont fait des percées dans Ethereum.

Selon la revue annuelle de Coinbase pour 2020, de plus en plus de clients institutionnels prennent des positions dans Ether car ils voient désormais la crypto comme une réserve de valeur potentielle et son statut croissant en tant qu’actif qui alimente les transactions sur le réseau Ethereum.

Le mois dernier, la société chinoise Meitu, connue pour ses applications mobiles, a acheté 386 BTC (21,6 millions de dollars) et 16k ETH (28,4 millions de dollars) le 17 mars et un autre 175,6 BTC pour 10 millions de dollars le 9 avril.

