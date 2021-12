La fintech française Lydia obtient le statut de licorne avec un financement de série C de 100 millions de dollars : rapport

La fintech française Lydia a levé 100 millions de dollars en financement de série C, atteignant le statut de licorne avec une valorisation de plus d’un milliard de dollars.

Le tour de table comprend les nouveaux investisseurs Dragoneers et Echo Street ainsi que les bailleurs de fonds existants Tencent, Accel et Founders Future, a rapporté mercredi TechCrunch. L’entreprise a levé 131 millions de dollars en deux cycles de financement l’année dernière et propose une gamme de services, notamment des comptes courants, des prêts express, des paiements mobiles et des investissements via son application. Lydia prévoit d’utiliser les nouveaux financements pour embaucher 800 personnes supplémentaires au cours des trois prochaines années et se développer sa clientèle à 10 millions d’ici 2025.

Lire la suite: Crypto Exchange Bitpanda lève 263 millions de dollars à une valorisation de 4,1 milliards de dollars