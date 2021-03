«  La fintech peut combler le déficit de crédit des MPME avec des données numériques pour aider à l’analyse des risques et aux prêts basés sur les flux de trésorerie  »

La capacité à créer un parcours client numérique complet de bout en bout a été un aspect important de la stratégie d’intégration des clients.Par Shilpa Mankar Ahluwalia

Crédit et financement pour les MPME: L’accès à un crédit formel abordable a toujours été un défi pour le secteur des MPME en Inde. Les perturbations des entreprises provoquées par le COVID-19 et le resserrement des liquidités ont rendu ce problème de crédit encore plus aigu. Les plateformes fintech de prêt numérique ont le potentiel de combler de manière significative ce déficit de financement et ont déjà changé la façon dont le secteur des MPME accède au crédit. Il y a deux raisons principales à cela, premièrement, les plates-formes de prêt fintech ont des coûts d’acquisition de clients bien inférieurs à ceux des banques et des établissements de crédit plus traditionnels et sont en mesure de desservir des segments de clientèle de niche cibles qui ont besoin de prêts de faible valeur. Deuxièmement, les prêteurs fintech tirent parti de leur utilisation de la technologie pour développer des formes alternatives d’analyse du risque de crédit à l’aide d’outils tels que l’intelligence artificielle et l’analyse de données volumineuses qui leur permettent de comprendre et d’évaluer le risque de crédit de manière efficace et rapide.

L’accès à des données fiables dans un format numérique «facile d’accès et d’analyse» est au centre de ce modèle d’entreprise qui débloquera l’offre de crédit pour le secteur des MPME. Des outils d’analyse de données sophistiqués permettent également aux prêteurs fintech d’adapter les produits de crédit aux besoins spécifiques d’un emprunteur MPME particulier.

Le cadre d’agrégation de comptes, une fois opérationnel, jouera un rôle clé en donnant aux prêteurs fintech l’accès à des ensembles de données financières fiables d’un emprunteur potentiel MPME. Les données financières résident actuellement avec plusieurs entités réglementées et il peut être difficile pour un emprunteur de collecter ces données, de les agréger et de les partager avec les banques et les institutions financières, comme cela est nécessaire pour accéder au crédit. Un agrégateur de comptes agit en tant qu’intermédiaire qui gère et contrôle le flux de données et résout ce problème précis. Les données d’un emprunteur liées à des comptes bancaires peuvent désormais, dans le cadre de l’agrégateur de comptes RBI, être «extraites» d’un fournisseur d’informations financières et «transmises» à un utilisateur d’informations financières (dans ce cas, le prêteur fintech). La plateforme de prêt fintech analysera ensuite les données agrégées pour déterminer les types de produits de crédit auxquels l’emprunteur est éligible.

Les données liées à la TPS sont un autre point de données important qui permet aux prêteurs numériques fintech de comprendre les cycles d’activité et de trésorerie d’un emprunteur potentiel MPME. Aujourd’hui, les données de la TPS sont standardisées, disponibles numériquement et fiables, ce qui a créé la possibilité de produits de prêt basés sur les flux de trésorerie pour le secteur des MPME avec des coûts d’acquisition de clients et de traitement des prêts très faibles. Cela a la capacité de transformer la manière dont le secteur MPME accède au crédit.

La capacité de créer un parcours client numérique complet de bout en bout a été un aspect important de la stratégie d’intégration des clients pour les plates-formes de prêt numérique fintech, non seulement pour pouvoir offrir une expérience client transparente, mais aussi pour gérer les coûts.

Les processus KYC exigeant la vérification physique des documents étaient un problème, mais les cadres réglementaires RBI KYC numérique et vidéo KYC ont permis aux plates-formes de prêt fintech de développer des outils d’intégration de clients non en face à face qui ont considérablement simplifié les procédures d’acquisition de clients. La prochaine étape consistera à ce que la réglementation permette aux prêteurs de s’appuyer entièrement sur le KYC effectué par une autre institution financière, de sorte que tant que tous les décaissements et recouvrements de prêts sont effectués via un compte bancaire KYC entièrement conforme, la banque prêteuse ou la plate-forme fintech ont besoin ne pas entreprendre son propre KYC distinct de l’emprunteur. Cela aidera grandement à créer de nouveaux canaux de distribution pour les prêts de faible valeur aux emprunteurs des MPME.

La capacité des plates-formes de prêt fintech à combler le déficit de crédit des MPME dépend également en grande partie des sources de capitaux disponibles pour ces plates-formes de prêt. La plupart des plates-formes de prêt numérique reposent traditionnellement sur une combinaison de fonds propres et de capitaux d’emprunt et ont également exploré des modèles de prêt en partenariat avec des banques. Les prêteurs de fintech recherchent également maintenant des sources de capital postérieures à l’octroi de prêts telles que la titrisation et les opérations de cession directe pour améliorer la liquidité.

Pour résumer, une grande partie du déficit de crédit des MPME peut être résolue par les plates-formes de prêt fintech si elles sont en mesure d’accéder à des ensembles de données numériques fiables qui peuvent aider à l’analyse du risque de crédit et aux prêts basés sur les flux de trésorerie, le cadre réglementaire soutient un faible coût. KYC et processus d’intégration des clients et si ces plates-formes elles-mêmes sont en mesure de puiser dans un ensemble plus large de canaux pour leurs propres sources de capital.

Shilpa Mankar Ahluwalia est associée et responsable de la pratique FinTech chez Shardul Amarchand Mangaldas. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

