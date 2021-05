La Fiorentina accueille la Lazio lors de la 35e journée

07/05/2021 à 20:46 CEST

La Fiore reçoit ce samedi à 20h45 la visite du Lazio dans le Stade communal Artemio Franchi lors de leur trente-cinquième match en Serie A.

La Fiorentina Il atteint le trente-cinquième match avec l’intention d’améliorer ses numéros au championnat après avoir fait match nul 3-3 contre le Bologne dans son dernier match. De plus, les locaux ont remporté huit des 34 matchs disputés jusqu’à présent, avec 45 buts en faveur et 57 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Lazio il venait de remporter ses deux derniers matchs 4-3 et 3-0, le premier contre lui Gênes dans son stade et le deuxième contre lui AC Milan dans son domaine, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Fiorentina. Avant ce match, le Lazio ils avaient gagné dans 20 des 33 matchs disputés en Serie A cette saison, marquant 60 buts pour et 49 contre.

En tant que local, le Fiorentina ils ont gagné cinq fois, ont été battus six fois et ont fait match nul six fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. À la maison, le Lazio Il a gagné huit fois, il a été vaincu six fois et il a fait match nul deux fois en 16 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec le Fiorentina pour remporter la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade communal Artemio Franchi et le bilan est de 13 défaites et six nuls en faveur de la Fiorentina. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières visites au stade de la Fiore. La dernière rencontre qu’ils ont disputée ensemble dans ce tournoi a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un résultat 2-1 en faveur de la Lazio.

Actuellement, entre le Fiorentina et la Lazio il y a une différence de 29 points dans le classement. L’équipe de Giuseppe Iachini il se classe à la quatorzième place avec 35 points sur son tableau de bord. De son côté, le Lazio il est sixième du tableau avec 64 points.