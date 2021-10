La Fiorentina formule un plan d’échange pour démarrer la chasse aux attaquants d’Arsenal

Arsenal doit agir rapidement s’il veut conclure un accord avec l’attaquant en 2022 après que la Fiorentina ait formulé un plan d’échange clair pour le tireur en question.

Les rangs avancés des Gunners devraient connaître des changements radicaux au cours des prochaines fenêtres de transfert. Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah devraient tous deux partir en tant qu’agents libres – à moins qu’une vente à prix réduit en janvier ne soit d’abord sanctionnée.

Et avec Pierre-Emerick Aubameyang maintenant 32 ans, Arsenal a commencé à porter son attention sur les cibles des attaquants sur le marché.

Un récent rapport a révélé Dominic Calvert-Lewin d’Everton sera probablement installé comme cible n ° 1. Mais prendre le talisman des Toffees loin de Goodison Park ne sera pas une tâche pour les âmes sensibles.

Un joueur lié à Arsenal qui sera plus facile à sécuriser est Andrea Belotti.

Le leader italien, 27 ans, est dans la dernière année de son contrat avec Turin. Le président du club, Urbano Cairo, a récemment admis qu’il était peu probable que Belotti accorde une prolongation.

Le Caire a déclaré aux journalistes en Italie : « Il n’a pas signé et il ne veut probablement pas signer. J’ai fait une offre qui dépassait mes capacités, mais je ne peux pas le forcer à faire quoi que ce soit. Je ne pense pas qu’il veuille signer.

Arsenal pourrait soit chercher à obtenir un transfert à bon marché en janvier, soit relever le défi et tenter de le signer gratuitement l’été prochain.

Mais par objectif (citant le point de vente italien Calciomercato). une forte concurrence italienne est présente.

Premièrement, l’AC et l’Inter Milan sont considérés comme des prétendants potentiels, bien qu’ils soient plus satisfaits de tenter leur chance en agence libre. La concurrence la plus forte pourrait donc venir de la Fiorentina.

La Viola aurait élaboré un plan qui consiste à échanger le milieu de terrain Sofyan Amrabat. Bien que cela ne soit pas expressément indiqué dans le rapport, l’hypothèse est que le déménagement potentiel aurait lieu en janvier.

Par conséquent, il semble qu’Arsenal devra peut-être prendre des mesures en janvier si Belotti doit rejoindre les Gunners en 2022.

L’analyste: Man United, Tottenham et Everton capables de revenir gagner ce week-end

L’ancien as de West Ham déconcerté par la décision d’Arsenal

Pendant ce temps, l’ancien meneur de jeu de West Ham, Dimitri Payet, a révélé qu’il ne comprenait tout simplement pas pourquoi Mikel Arteta continuait de snober une star talentueuse d’Arsenal.

Payet exerce actuellement son métier avec Marseille, la destination actuelle du prêteur d’Arsenal William Saliba.

Le Français, 20 ans, est dans les livres d’Arsenal depuis 2019. Mais bien qu’il soit très apprécié dans son pays d’origine, il n’a pas encore fait une seule apparition senior pour Arsenal.

Saliba a été prêté à Nice en janvier dernier et a réalisé une série de performances imposantes. Clairement pas dans les plans immédiats d’Arteta après les signatures de Ben White et Takehiro Tomiyasu, Saliba a de nouveau été prêté cet été à Marseille.

Et après avoir impressionné Payet jusqu’à présent cette saison, l’ex-Hammer a déclaré au média français L’Equipe qu’il ne pouvait tout simplement pas « comprendre pourquoi il n’avait pas plus joué pour Arsenal ».

Payet a déclaré : « Les nouveaux ont tous apporté quelque chose de différent. Après ça, je me rapproche des jeunes joueurs.

« Donc, celui qui m’impressionne le plus est « Willie » (William Saliba). Compte tenu de ce qu’il fait depuis le début de la saison, je ne comprends pas pourquoi il n’a pas joué plus pour Arsenal.

LIRE LA SUITE: Patrick Vieira « émotionnel » évalue le sort d’Arsenal mais refuse de disséquer la chute