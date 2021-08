La Fiorentina intéressée à conclure un accord de prêt pour Alvaro Odriozola – rapport

in

La Fiorentina est intéressée à conclure un accord de prêt pour Alvaro Odriozola du Real Madrid, selon plusieurs rapports en Italie de Fabrizio Romano, Tuttosport, Di Marzio et Sky Sports Italia.

Le club italien cherche à remplacer un arrière droit espagnol par un autre. Pol Lirola, l’arrière droit qui a grandi dans une ville près de Barcelone, est parti avec un transfert de 7 millions de dollars vers l’équipe de Ligue 1 de Jorge Sampaoli, Marseille. La Fiorentina a identifié Odriozola comme sa cible n°1 pour renforcer la position de l’arrière droit. Le club italien serait intéressé par un premier accord de prêt, Madrid cherchant à insérer une obligation, ou à tout le moins, une option d’achat à la fin du prêt. Après avoir été relégué au troisième choix au Real Madrid, l’ancien arrière de la Real Sociedad serait probablement ouvert à cette décision.

Depuis sa signature pour le Real Madrid à l’été 2018, Odriozola n’a fait que 44 apparitions en trois saisons. La continuité a été difficile à trouver au club de la capitale, et un prêt en Italie pourrait relancer la carrière d’Odriozola. Autrefois appelé régulièrement pour l’équipe espagnole de Lopetegui, l’arrière droit est tombé de plus en plus bas dans le tableau des profondeurs. Avec seulement 6 jours restants dans la fenêtre de transfert, l’avenir d’Odriozola sera finalisé dans les prochains jours.