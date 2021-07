“La Fiorentina m’a manqué de respect”

15/07/2021 à 19:31 CEST

Franck Ribéry Il est actuellement sans équipe après l’expiration de son contrat avec la Fiorentina. Le départ du club italien n’a pas été comme souhaité par le joueur français qui a décidé sincère en Toscane Tv à propos de ça.

“Au cours de ces deux années en violet, j’ai fait de mon mieux, mais mon engagement n’a pas été reconnu“, a déclaré le Français.

A 38 ans, Ribéry entend rester lié au monde du football et souhaiterait poursuivre sa carrière en Italie. “Je voulais rester un an de plus à la Fiorentina, donc je ne sais pas ce que je vais faire dans un futur proche. Mais j’aimerais quand même rester en Italie”, a-t-il déclaré.

L’ancien joueur de France a ensuite expliqué ce qu’il pensait de sa fin à la Fiorentina : “Je n’ai jamais voulu dire du mal de la société. Disons que la dernière période a été un peu difficile. C’était dur parce qu’au cours des trois ou quatre dernières semaines personne ne m’a appelé ou dit quoi que ce soit et cela signifie qu’ils m’ont un peu manqué de respect. Il me semble que je l’ai donné au cours de ces deux années n’a pas été reconnu. Cependant, la ville est belle et ses fans aussi, ainsi que les costumes. »

Mais non seulement j’en parle, mais il a également reconnu qu’il ne s’attendait pas à se battre cette année pour la relégation : “Avant mon arrivée, la Fiorentina était un club important en Italie. Je ne pensais pas me battre pour la relégation, mais de bonnes choses peuvent être faites à l’avenir. J’espère que la Fiorentina reviendra à des niveaux élevés, c’est un club important pour toute l’Italie et je suis venu pour cela. Les fans méritent plus“, a déclaré le footballeur.