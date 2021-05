La Fiorentina négocie pour Paulo Fonseca

21/05/2021 à 19:33 CEST

Daniel Guillen

L’actuel entraîneur de l’AS Roma, Paulo Fonseca, serait sur l’orbite de la Fiorentina pour remplacer Giuseppe Iachini, selon Record. Le Portugais, qui met fin à son contrat en fin de saison, est le principal placé pour diriger le projet du cours 2021/22 à l’Artemio Franchi.

Le Portugais, dont le remplaçant dans l’équipe romaine est José Mourinho, n’a pas encore statué sur son avenir: “L’avenir pour le moment n’est pas important. Comme je le dis toujours, l’important est la Roma. Je ne suis pas du tout inquiet.”. “Je suis très satisfait. Je n’avais jamais atteint une demi-finale européenne et c’est une grande fierté pour moi”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur actuel de la Fiorentina, Giuseppe Iachini, a annoncé que le club avait besoin d’une nouvelle direction: “Il est juste que le club aille de l’avant avec un nouveau projet et que je parte. Non pas parce que ce n’est pas bien, mais parce qu’après six ans en tant que joueur et deux en tant qu’entraîneur, j’ai un lien émotionnel. Florence et la Fiorentina sont pas une ville et un club normal “.

Retour de la Fiorentina aux compétitions européennes

Paulo Fonseca aura la difficile mission de ramener la Fiorentina en tête du classement en Serie A et assurer le retour de l’équipe italienne aux compétitions européennes. La dernière fois qu’ils ont joué à un tournoi continental, c’était lors de l’édition 2016/17 de la Ligue Europa, où ils ont atteint le seizième.

Le Borussia Mönchengladbach les a fait sortir des quarts de finale malgré la victoire des Italiens par le minimum en Allemagne. Une belle démonstration de l’équipe allemande au match retour (2-4) a fini par enterrer les rêves des hommes de Paulo Sousa.