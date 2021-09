La Fiorentina remporte une victoire serrée contre l’Atalanta (1-2)

in

11/09/2021 à 22:46 CEST

La Fiore a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Atalante ce samedi dans le Stade Gewiss. Les Atalante Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Bologne. Du côté des visiteurs, le Fiorentina Il a remporté 2-1 dans son fief son dernier match dans la compétition contre le Turin. Après le tableau d’affichage, l’équipe de Bergame est dixième à la fin du match, tandis que le Fiore est sixième.

La première équipe à marquer a été la Fiorentina, qui a profité du jeu pour inaugurer le tableau d’affichage par un but à onze mètres de Dusan Vlahovic à 33 minutes, concluant la première mi-temps avec un 0-1 sous les projecteurs.

La deuxième partie du match a commencé de manière favorable pour l’équipe florentine, qui a mis plus de terrain au centre grâce à un autre but sur penalty de Dusan Vlahovic, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants après la reprise du match, précisément à la minute 49. Il a réduit les distances de Atalante avec un but à 9 mètres Duvan Zapata à la 65e minute, mettant ainsi fin à la confrontation avec un score final de 1-2.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Atalante ils entrèrent Robin Gosens, Ruslan Malinovskiy, Josip Ilicic, Roberto piccoli et Teun Koopmeiners remplacement Joakim maehle, Alexeï Miranchuk, Mario Pasalic, Duvan Zapata et Matteo Pessina, tandis que le Fiore a donné accès à Alvaro Odriozola, Sophie Amrabat, Riccardo saponara, Gaetano Castrovilli et Nicolas Gonzalez pour Lorenzo Venuti, Image de balise Lucas Torreira, Riccardo sottil, Joseph Duncan et José Callejon.

L’arbitre a montré huit cartons jaunes. Les habitants en ont vu quatre (Joakim maehle, Robin Gosens, Remo Freuler et José Luis Palomino) et l’équipe visiteuse a vu quatre cartes, en particulier Giacomo Bonaventura, Igor, Nikola Milenkovic et Alvaro Odriozola.

Avec ce résultat, le Atalante il reste quatre points et le Fiore obtient six points après avoir remporté le match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de bergamasco le fera contre le Salerne, tandis que le Fiorentina affrontera le Gênes.

Fiche techniqueAtalante :Marco Sportiello, Rafael Toloi, Berat Djimsiti, José Luis Palomino, Joakim Maehle (Robin Gosens, min.50), Remo Freuler, Mario Pasalic (Josip Ilicic, min.82), Davide Zappacosta, Matteo Pessina (Teun Koopmeiners, min.85) ), Duván Zapata (Roberto Piccoli, min.82) et Aleksey Miranchuk (Ruslan Malinovskiy, min.50)Fiorentina :Pietro Terracciano, Lorenzo Venuti (Álvaro Odriozola, min.25), Nikola Milenkovic, Igor, Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura, Joseph Duncan (Gaetano Castrovilli, min.76), Lucas Torreira (Sofyan Amrabat, min.66), Dusan Vlahovic, José Callejón (Nicolás González, min.76) et Riccardo Sottil (Riccardo Saponara, min.66)Stade:Stade GewissButs:Dusan Vlahovic (0-1, min. 33), Dusan Vlahovic (0-2, min. 49) et Duván Zapata (1-2, min. 65)