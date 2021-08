La firme de Borderlands Gearbox ouvre un studio à Montréal

Le fabricant de Borderlands Gearbox s’installe à Montréal, au Canada.

L’entreprise a déclaré qu’elle investit 200 millions de dollars canadiens (197 millions de dollars) dans la région pour établir Gearbox Montréal, dans le but de créer 250 emplois dans la région.

Cette entreprise sera dirigée par Sébastien Caisse et Pierre-André Déry, qui dirigent également le studio québécois de Gearbox depuis son ouverture en 2015.

“The Gearbox Entertainment Company cherche ambitieusement à la fois à l’échelle internationale et nationale à développer notre moteur créatif et à répondre à l’incroyable demande de nos clients pour des expériences de talent avec notre propriété intellectuelle”, a déclaré Randy Pitchford, fondateur de Gearbox (photo).

« Avec le leadership de Sébastien et Pierre-André, je sais que l’incroyable communauté locale de développement de jeux accueillera Gearbox Studio Montréal et son équilibre entre le muscle majeur du studio et la culture d’équipe locale comme un ajout nécessaire à la ville. »

Cela fait suite au rachat de Gearbox par la société d’édition européenne Embracer Group dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,3 milliard de dollars. À l’époque, Pitchford avait déclaré que cette acquisition était un “propulseur de fusée” pour les ambitions du studio.

