La firme de Bristol critiquée pour avoir hébergé un site Web populaire auprès des pédophiles .

Zare, basé à Bristol, hébergeait des fichiers pour Imgspice, un site Web connu pour son utilisation par des pédophiles (Photo: .)

Une société d’hébergement Web basée à Bristol s’est avérée fournir des services à un site Web de partage d’images populaire auprès des pédophiles, selon l’organisation caritative anti-abus en ligne Internet Watch Foundation (IWF).

Zare, qui fournit des services aidant les sites Web à rester en ligne, a compté le site de partage de photos Imgspice parmi ses clients le mois dernier.

Imgspice serait « tristement célèbre » pour avoir hébergé du matériel pédopornographique – plus de 2 500 incidents de contenu pédopornographique confirmé ont été trouvés sur le site l’année dernière, selon l’IWF.

Après avoir été contacté par l’IWF au sujet des activités d’Imgspice, Zare a rompu ses liens avec le site Web, mais l’IWF a fait valoir que les sociétés d’hébergement Internet doivent faire mieux pour contrôler leurs clients.

Dans un communiqué, la société mère de Zare, Hydra Communications, a déclaré à la BBC : “L’Internet Watch Foundation (IWF) a attiré notre attention le 1er juin, après quoi le service et le compte ont été immédiatement résiliés”.

“Hydra Communications soutient pleinement l’IWF et nous continuerons à fournir notre entière coopération, en travaillant avec l’association caritative, l’industrie au sens large et la police pour un Internet plus sûr.”

Imgspice est un récidiviste lorsqu’il s’agit d’héberger du contenu pédopornographique.

Cette année, les enquêteurs ont déjà trouvé 1 500 pages Web contenant des abus sexuels sur des enfants, principalement des filles de 11 à 13 ans, sur le site Web basé aux Seychelles.

Si le contenu d’un téléchargeur est suffisamment populaire sur le site, l’argent publicitaire peut être récompensé pour l’utilisateur, permettant aux pédophiles de profiter de leurs abus.

“À la racine de tout cela, quelqu’un, quelque part, profite financièrement du viol et des abus sexuels d’enfants”, a déclaré la directrice générale de l’IWF, Susie Hargreaves.

«C’est ce qui est au cœur de tout cela.

« Si vous avez une entreprise d’hébergement de contenu, vous devez vous assurer que vous ne facilitez pas la diffusion d’images et de vidéos de cet abus.

‘C’est aussi simple que ça.

« Les entreprises doivent être beaucoup plus proactives pour garder leurs serveurs à l’écart de ce matériel. »

En fournissant ses services à Imgspice, qui consistent à héberger les fichiers d’un site Web et à les fournir aux utilisateurs en ligne, Zare a été critiqué pour avoir facilité le pipeline d’abus à but lucratif.

Imgspice serait “notoire” pour son utilisation par les prédateurs, selon l’IWF.

Bien qu’Imgspice n’ait pas nié le volume de contenu abusif d’enfants sur le site, la société a déclaré que le volume de contenu abusif aurait pu provenir d’un rival jaloux essayant de nuire à sa réputation.

Il a déjà été constaté que le Royaume-Uni hébergeait 0,1% du matériel mondial d’abus sexuels sur des enfants.



