La firme d’IA préférée de Dominic Cummings, Faculty, a évalué «bien plus de 100 millions de livres sterling» en levée de fonds

F

aculty, la firme d’IA controversée introduite au cœur du gouvernement par Dominic Cummings via la campagne Vote Leave, a levé 30 millions de livres sterling de nouveaux fonds, portant sa valeur bien supérieure à 100 millions de livres sterling.

La levée de fonds de l’Apax Digital Fund porte le total levé auprès des investisseurs à près de 40 millions de livres sterling et voit la valorisation papier de ses actionnaires existants, comme la division GMG Ventures du journal Guardian, augmenter.

Cela signifie que GMG, dont les journaux ont publié de nombreux articles attaquant la Faculté, est assis sur un bénéfice papier sur sa participation dans le groupe d’environ 30%.

La technologie de la faculté est attribuée à l’aide à la campagne de Cummings pour le Brexit – un contrat qu’elle semble maintenant regretter en raison de la division de la question. Son fondateur a déclaré qu’il ne ferait plus de travail politique.

Le Guardian a rapporté comment il a remporté au moins 18 postes au sein du gouvernement central depuis 2018, et deux de ses investisseurs, John Nash et Lord Agnew, sont des ministres conservateurs.

Agnew est actuellement ministre d’État à l’efficacité et à la transformation. Il détient maintenant sa participation dans la Faculté dans une fiducie aveugle et a été disculpé par le National Audit Office d’avoir joué un rôle dans la firme remportant des contrats.

Certains de ses contrats récents visaient à aider à retracer la propagation de Covid au Royaume-Uni.

Marc Warner, fondateur et directeur général de la Faculté, dont le frère a été embauché en tant que conseiller du numéro 10, a déclaré que la Faculté s’attendait à créer 400 nouveaux emplois dans ses équipes d’ingénierie, de produits et de livraison, car elle affectera le nouveau financement à l’expansion de l’entreprise.

Cette expansion financera de nouvelles recherches, du marketing et une expansion internationale.

La faculté a été surnommée «le Palantir britannique» après le géant américain de l’IA utilisé par le gouvernement pour traquer les immigrants sans papiers et une foule d’autres services.

Warner conteste l’étiquette, affirmant que Palantir collecte des données et les met en forme pour l’analyse tandis que Palantir construit les modèles d’IA et les rend «sûrs, robustes» et fonctionnels pour les clients.

Il a adopté un modèle d’IA en tant que service dans lequel les clients des secteurs public et privé paient un abonnement pour résoudre les problèmes.

Lorsqu’on lui a demandé si la collecte de fonds d’aujourd’hui préparait le terrain pour une introduction en bourse comme le récent flottement du groupe d’IA Darktrace, Warner a déclaré: «Une introduction en bourse n’est pas dans notre esprit pour le moment. Nous sommes très enthousiasmés par notre position maintenant.

«Le Royaume-Uni est un endroit merveilleux pour faire de l’IA, et en particulier Londres parce que les compétences ici sont si diverses; nous n’avons pas seulement l’ingénierie, mais les finances, le gouvernement, la culture, les médias tout autour de nous, et vous ne comprenez pas cela dans la Silicon Valley.

«Nous sommes plutôt satisfaits de notre parcours.»

Il a dit qu’il ne se retirerait pas du travail du gouvernement malgré toute la presse négative sur les relations de la Faculté.

«Cette technologie est trop importante pour être laissée entre les mains de quelques entreprises technologiques de la Silicon Valley. Il devrait être là pour aider les gouvernements, les hôpitaux et les entreprises privées à améliorer leurs organisations.

LIRE LA SUITE

«Si les gens veulent critiquer cela, c’est dommage.»

Lorsqu’on lui a demandé comment il a concilié un tel idéalisme en aidant Vote Leave à remporter le référendum sur le Brexit, il a eu l’air de regretter: «Nous avons fait des sondages dans le passé. En fin de compte, nous avons décidé que la politique était source de division, non pas parce qu’elle était intrinsèquement mauvaise, mais parce que beaucoup de gens étaient en désaccord les uns avec les autres.

«Nous avons décidé que cela avait un impact négatif sur notre capacité à faire autre chose, nous avons donc cessé de faire quoi que ce soit à voir avec la politique.»