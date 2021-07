La FIS marque avec de bonnes notes les préparatifs de la finale de la Coupe d’Europe

15/07/2021 à 13:58 CEST

Les secteurs de Soldeu El Tarter de Grandvalira ont reçu la visite des responsables techniques de la Fédération Internationale de Ski (FIS) du circuit de la Coupe d’Europe de ski alpin hommes et femmes. L’objectif de la réunion a été d’aborder en détail tous les aspects liés à l’organisation des finales de la Coupe d’Europe 2022, d’un point de vue sportif, technique et opérationnel.

La réunion s’est déroulée en présence de la FIS par le coordinateur technique du ski alpin, Janez flère; le coordinateur administratif et technique de la Coupe d’Europe ; le coordinateur de la Coupe Continentale et de la Coupe d’Europe Féminine, Jordi Pujol; le coordinateur de la Coupe d’Europe masculine, Wim Rossel et le responsable du contrôle des équipements de la Coupe d’Europe, Matjas Vrecl. Au nom du comité d’organisation, le directeur général des finales de la Coupe d’Europe, David Hidalgo; le patron de course, Santi López et d’autres membres de l’équipe d’organisation locale. Le directeur de la Fédération andorrane de ski (FAE), Carles Visa, était également présent.

Au cours des deux derniers jours, les responsables de la FIS ont inspecté et validé les parcours qui accueilleront la compétition à Grandvalira. D’une part, ils ont visité la piste de l’Avet dans le secteur de Soldeu, confirmant les points de départ du Géant et du Slalom masculin et féminin. Et, d’autre part, ils ont approuvé les tracés de la piste d’Àliga dans le secteur d’El Tarter où se dérouleront les tests de vitesse, de descente et de supergéants.

Concernant l’évaluation des préparatifs, Wim Rossel a déclaré que « jeL’inspection a été un succès et a répondu à toutes les exigences“. Jordi Pujol, a souligné que la visite “Cela nous aide à rattraper tout le monde après tant de mois. Bien que nous ayons parcouru les deux pistes à plusieurs reprises, il est toujours bon de le refaire avec tous les machinistes, hommes armés, électriciens, etc. impliqués, et de détecter tous les aspects que l’organisation peut améliorer “.

De son côté, le directeur général de la finale de la Coupe d’Europe 2022, David Hidalgo, a fait remarquer que “l’équipe du comité d’organisation est à nouveau excitée et fait du bon travail. Il y a eu une très bonne collaboration et harmonie avec les membres de la FIS. L’objectif est de s’assurer que les finales de la Coupe d’Europe bénéficient du soutien et de la participation de tout le pays, dans une année qui sera encore une fois un test pour les finales de la Coupe du monde 2023. » Santi López, a expliqué que la visite ” s’est très bien passée pour confronter les besoins entre l’organisation et la FIS pour mener à bien un bon événement à tous points de vue. Nous avons des mois très importants devant nous pour suivre les orientations et développer sur le terrain tous ces aspects abordés lors de l’inspection”.

Lors de la visite, le document d’engagement a également été signé entre la Fédération Internationale de Ski (FIS), la Fédération Andorrane de Ski (FAE) et le Comité d’Organisation dans lequel les accords des différents aspects organisationnels tels que le programme, les détails techniques des pistes et les courses, les ressources humaines et techniques de la station pour faire face à l’événement, l’emplacement des salles de presse, l’hébergement, les points d’accueil des équipes et la salle d’accréditation, entre autres.

L’un des objectifs avec lesquels Grandvalira affronte la finale de la Coupe d’Europe est que l’événement soit au niveau sportif et organisationnel d’une Finale de la Coupe du monde.

Souvenir pour Gian Franco Kasper

Lors de la visite, les équipes ont consacré une minute de silence à Gian Franco Kasper, président de la FIS depuis 23 ans qui est décédé vendredi dernier. Kasper a passé pratiquement toute sa vie à la FIS et à skier et a quitté la présidence il y a environ un mois.