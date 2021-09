La FIS qualifie le dossier de candidature pour les Championnats du monde d’Andorre 2027 d'”excellent”

29/09/2021 à 12:07 CEST

Andorre a officiellement présenté le contenu du dossier de candidature pour accueillir les championnats du monde de ski alpin en 2027. Il l’a fait pendant près de deux heures en visioconférence avant le Fédération Internationale de Ski (FIS) dans lequel le chef de projet, David Hidalgo, s’est chargé de détailler les points les plus pertinents de chacun des domaines travaillés pour démontrer que le pays des Pyrénées a la capacité d’organisation pour accueillir le plus grand événement au monde de ski alpin de compétition.

Au nom de la FIS, les directeurs des coupes du monde hommes et femmes ont participé, Markus Waldner et Pierre Gerdol qui ont qualifié la candidature « de très complet et de haut niveau“. Le directeur du FIS, Philippe Gueisbühler, a également eu de bonnes paroles et a souligné que “eLe niveau de détail que vous avez présenté montre que vous avez tout sous contrôle“. Et il a ajouté:”C’était une présentation fantastique“. Étaient également présents le coordinateur du comité de la Coupe du monde, Bernhard Russi; Jürg Picadillo, Responsable de la commercialisation ; Jenny Wiedeke, responsable de la communication ; Heinz gurtner, Voyages FIS et Sandra Spitz, Activités parallèles.

A l’issue de la présentation, l’entité internationale a demandé la possibilité de traiter le calendrier des dates et s’est intéressé au transport d’athlètes depuis les sites de compétition des secteurs de Soldeu et El Tarter de Grandvalira jusqu’au centre d’Andorre-la-Vieille où les cérémonies de remise des prix doivent avoir lieu et seront diffusées en direct à la télévision du monde entier.

La présentation d’Andorre organisée dans le cadre de la réunion annuelle d’automne à Zurich a été le dernier de la journée. Avant les candidatures de Crans-Montana (SUI), Garmisch- Partenkirchen (GER) et Narvik (NI).

Le processus d’évaluation par la FIS se poursuivra dans les prochains mois et les experts de chaque zone prépareront un rapport d’évaluation qui sera transmis aux membres du conseil qui voteront au congrès de Vilamoura (Portugal) en mai prochain.