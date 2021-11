La fissure du châssis explique les difficultés de Charles Leclerc lors des qualifications du Grand Prix du Qatar

Après une mauvaise séance de qualification pour Charles Leclerc au Qatar, Ferrari découvre une fissure dans le châssis de sa voiture.

Les Ferrari pilote est généralement l’un des meilleurs sur la grille le samedi, mais ce n’était pas le cas lors de l’avant-dernier week-end de course de la saison.

Il a lutté en Q1 puis n’a pas réussi à sortir de Q2, terminant en P13 tandis que son coéquipier Carlos Sainz a atteint le top 10 des tirs au but et a finalement obtenu un départ P7 pour le grand prix – en attendant une visite aux commissaires sportifs à 13h30 heure locale le jour de la course pour une prétendue violation de la règle du drapeau jaune.

À quel point il était loin du rythme, il a surpris le Monégasque, qui a estimé que son dernier tour lancé était en fait assez bon.

« J’étais très confus quand j’ai entendu la seconde [gap] à la radio », a-t-il déclaré aux journalistes après la séance.

« Je pense que je suis à peu près sûr qu’il y a quelque chose qui n’a pas fonctionné lors de ces qualifications – bien évidemment, je suis à une seconde de la première manche de la Q2 – mais quelque chose de remarquable et quelque chose d’assez gros parce que je ne peux tout simplement pas l’expliquer. »

#Carlos55 progresse jusqu’au #Q3. Il s’est qualifié en pneus médium 👊 Malheureusement, #Charles16 manque la #P13. #QatarGP pic.twitter.com/rmzudr1baf – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 20 novembre 2021

Leclerc n’a pas souvent de mauvaises séances de qualification, mais dit que lorsqu’il le fait, il peut généralement comprendre ce qui n’a pas fonctionné – ce qui le rend d’autant plus confus.

« Normalement, je suis assez bon pour comprendre ce qui ne va pas, surtout sur un tour de qualification, ce qui est l’une de mes forces », a-t-il déclaré.

« Mais celui-ci est très étrange. Je n’avais aucune adhérence des quatre pneus. Ce n’est pas comme si j’avais un problème d’équilibre ou quelque chose comme ça. J’avais juste du mal avec les quatre pneus avec adhérence.

«Nous devons donc examiner la question, s’il y avait quelque chose d’étrange ou non. S’il n’y a rien d’étrange, je serai très heureux de comprendre ce que j’ai fait de mal. Voyons. »

Il semble maintenant qu’il avait raison et qu’il se passait effectivement quelque chose d’étrange, Ferrari découvrant une fissure dans le châssis de sa voiture, expliquant pourquoi elle manquait autant de rythme.

« Après vérification de la voiture de Leclerc, une fissure a été constatée dans le châssis, probablement suite à un passage sur les trottoirs lors de la première tentative en Q1 », a déclaré l’équipe italienne.

Le châssis sera désormais changé avant la course et ils sont confiants de le faire assez vite pour éviter une pénalité sur la grille.

« Il faudra changer », a ajouté l’équipe.

« Si tout est fait dans le temps imparti et conformément au Règlement Sportif, Charles partira de sa position sur la grille. »