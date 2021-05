La Fla-Flu, une finale avec un pedigree pour le Championnat Carioca

05/10/2021

La Fla-Flu était la meilleure finale possible pour Carioca 2021, en tenant compte du fait que Vasco da Gama et Botafogo, qui passeront par Serie B cette saison à Brasileirao, sont en phase de reconstruction. Ce sera la répétition de l’édition 2020, qui était le dernier titre de l’étape triomphante de Jorge Jesus par le banc rubronegro.

Le super Flamengo, qui a toujours les 11 meilleurs partants du continent, est le franc favori. Au moment où l’équipe de gala s’est placée, elle ajoute ses matchs par une victoire au championnat régional. En demi-finale, ils ont battu Volta Redonda, 0-3 et, ce week-end dernier, 4-1 avec un double de Gabigol et tant de Michael Oui Vitinho.

L’équipe de Rogerio Ceni a déjà remporté un titre en 2021: la Supercopa do Brasil, lors d’une séance de tirs au but angoissante contre Palmeiras. Et dans la Copa Libertadores, il est lancé. Il est le leader intraitable du groupe G, après avoir additionné les 9 points en jeu, avec deux victoires de beaucoup de mérite loin de Maracanã pour le même résultat, 2-3, contre Vélez Sarsfield et à l’altitude de Quito contre la LDU.

Fluminense, pour sa part, a trouvé une formule qui leur donne de très bons résultats en ce début de saison, dans un mix entre des joueurs bien équilibrés et des joueurs locaux de grande qualité., comme le cas de Kayky déjà vendu à Manchester City pour 10 millions d’euros.

Le Rio Tricolor est extrêmement compétitif dans un groupe compliqué dans le Libertadores, où il est invaincu après trois jours et partage la tête avec River Plate; les deux ont 5 points, deux de plus que le duo colombien formé par Junior Barranquilla et Santa Fe.

Les deux matchs de la finale de Carioca sont prévus respectivement les samedis 15 et 22 au Maracana. Et, pour la deuxième année consécutive, le mythique stade de Rio de Janeiro restera sans public, en raison des effets dévastateurs de la pandémie Covid-19 qui a déjà fait 422 000 morts au Brésil.