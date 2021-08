La flambée des actions SAVA montre une promesse de croissance sans entrave

in

La maladie d’Alzheimer est une maladie terrible. Affectant plus de 6 millions de personnes aux États-Unis, la maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus courante. C’est aussi dur pour ses victimes que pour leurs familles. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles il est vraiment facile de s’enraciner Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) Stock.

Source : Atthapon Raksthaput / Shutterstock.com

Cassava Sciences est à la pointe de la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Il bénéficie du soutien scientifique et financier des National Institutes of Health (NIH). Et il progresse régulièrement.

La société a deux principaux produits candidats. Le premier, le simufilam, est un candidat médicament oral conçu pour traiter la maladie d’Alzheimer. Il a déjà montré des résultats positifs contrôlés par placebo dans les tests de phase 2b et une étude de phase 3 est prévue plus tard cette année.

Le deuxième candidat, SavaDx, est conçu pour potentiellement détecter la maladie d’Alzheimer par un test sanguin. Cassava Sciences estime que des taux plasmatiques élevés de filamine A altérée sont un indicateur clé de la maladie d’Alzheimer. Si SavaDx parvient à reconnaître la maladie d’Alzheimer chez les patients, cela pourrait conduire à un traitement plus précoce des symptômes. Et cela pourrait signifier une progression plus lente de la démence causée par la maladie d’Alzheimer.

Aperçu des actions SAVA

L’action SAVA a été l’un des plus grands gagnants jusqu’à présent en 2021. L’action a augmenté de 1 370 % jusqu’à présent en 2021 et de 2 985 % au cours des 12 derniers mois.

L’action a fait un énorme bond en janvier lorsqu’elle est passée de moins de 20 $ à près de 90 $ par action. Et après être revenu à 32 $ en avril, l’action a de nouveau bondi à près de 130 $ avant de revenir à un peu moins de 100 $.

Cassava a publié ses résultats du deuxième trimestre le 3 août, dans lesquels il a enregistré une perte nette de 5,1 millions de dollars, ou 13 cents par action, contre une perte de 1,1 million de dollars ou 5 cents par action au même trimestre il y a un an.

La société a déclaré avoir utilisé 7,4 millions de dollars de trésorerie nette pour ses opérations au cours des six premiers mois de l’année. Il prévoit d’utiliser 20 à 25 millions de dollars pour l’année entière, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la société a déclaré avoir 278,3 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin, sans dette.

Données cliniques récentes

Le 29 juillet, Cassava Sciences a annoncé les résultats de son étude de 9 mois sur le simufilam. Il s’agirait du premier médicament potentiel contre la maladie d’Alzheimer à montrer une amélioration cognitive positive chez les patients après 9 mois.

En bref, l’étude a montré que les patients prenant du simufilam présentaient une amélioration moyenne de 18% par rapport à la ligne de base de l’étude. Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer légère à modérée ont montré moins de comportements liés à la démence après avoir été traités avec le médicament, a déclaré la société.

L’étude a montré que 90% des patients ont vu un avantage du médicament, et 66% d’entre eux ont vu une amélioration absolue par rapport à la ligne de base de l’étude.

Le taux d’abandon dans l’étude était inférieur à 10 % car le médicament n’a causé aucun effet indésirable grave dans l’étude.

Cependant, certains sceptiques rejettent les résultats de l’étude de Cassava Sciences, affirmant qu’il s’agissait d’un essai ouvert, ce qui signifie que tous les patients savaient qu’ils prenaient le médicament plutôt qu’un placebo. L’étude n’a également impliqué que 50 patients, ce qui représente une petite taille d’échantillon.

StatNews a rapporté que les critiques de l’étude ont qualifié les résultats de « exagérés, inappropriés, [and] ininterprétable.

Avec ces commentaires en jeu, l’action SAVA a en fait chuté de 45% après la publication de son étude. Mais depuis lors, Cassava Sciences montre une force renouvelée pour récupérer à nouveau plus de 100 $ par action.

La ligne de fond

Il n’y a rien de sûr en matière de recherche médicale. Mais l’approche à deux volets de Cassava Sciences est prometteuse. Et c’est sans aucun doute l’une des incursions les plus importantes dans le traitement de la maladie d’Alzheimer depuis des années. Et la fenêtre d’opportunité est énorme, avec 6,2 millions de personnes aux États-Unis souffrant actuellement de la maladie dégénérative.

Si la société trouve de l’or avec ses recherches dans les essais de phase 3, l’action SAVA continuera sûrement à grimper. L’action SAVA obtient une note « B » et une recommandation d’achat dans mon Portfolio Grader.

