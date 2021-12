La flambée des cas de COVID-19 apporte une sensation de 2020 à la fin de 2021

Beaucoup de choses restent inconnues sur l’omicron, mais les responsables avertissent qu’il semble plus transmissible que la variante delta, qui a déjà fait pression sur les hôpitaux du monde entier.

Vendredi, les autorités américaines ont intensifié les appels aux Américains non vaccinés pour qu’ils se fassent vacciner face à la nouvelle variante omicron qui a contribué à un nombre record d’infections à New York et menacé d’anéantir une deuxième saison des vacances en Europe. Bien que le calendrier soit sur le point de changer, Vendredi avait une sensation distincte de 2020: les matchs de la NFL ont été reportés en raison d’infections au COVID-19. Le spectacle de Noël des Rockettes a été annulé pour la saison. Les gouvernements européens ont imposé une série de restrictions qui ont interrompu les voyages au sol et ont vu les voyageurs se tenir bas.

Beaucoup de choses restent inconnues sur l’omicron, mais les responsables avertissent qu’il semble plus transmissible que la variante delta, qui a déjà fait pression sur les hôpitaux du monde entier. L’incertitude à elle seule a suffi à de nombreuses personnes pour modifier leurs plans. Aux États-Unis, l’administration du président Joe Biden a résisté au resserrement des restrictions, mais a également esquissé des scénarios désastreux pour les non vaccinés dans un plaidoyer pour que les Américains hésitants se fassent vacciner.

« Pour les non vaccinés, vous envisagez un hiver de maladies graves et de décès, pour vous-mêmes, vos familles et les hôpitaux que vous pourriez bientôt submerger », a déclaré vendredi le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, faisant écho aux propres commentaires du président plus tôt cette semaine. La nouvelle variante est déjà en « pleine force » à New York, a déclaré le maire Bill de Blasio, avec de nouveaux cas atteignant un record d’une journée de plus de 8 300 jeudi. Mais les nouvelles hospitalisations et décès – jusqu’à présent – ​​sont bien en deçà de leur pic du printemps 2020 et même là où ils étaient à la même époque l’année dernière, selon les données de la ville.

Le coronavirus a également de nouveau interrompu le sport aux États-Unis. La NFL a annoncé vendredi que trois matchs seraient repoussés du week-end à la semaine prochaine en raison d’épidémies. La ligue n’a pas précisé si les cas provenaient de la variante omicron. Les Radio City Rockettes ont annulé quatre représentations prévues vendredi en raison de cas révolutionnaires de COVID-19 dans la production, et les plans pour les émissions à venir étaient toujours en cours d’évaluation. Le programme de vacances populaire a généralement quatre spectacles par jour en décembre au Radio City Music Hall à Manhattan.Dr. Stanley Weiss, professeur d’épidémiologie à l’Université Rutgers, a déclaré que les responsables devaient réagir plus rapidement, citant une volonté de redéfinir complètement vacciné pour inclure les injections de rappel, par exemple.

« Tout le monde veut que nous en terminions avec cette pandémie, mais pour nous en sortir, nous ne pouvons pas ignorer les réalités de ce qui se passe et de ce qui est nécessaire », a déclaré Weiss. Le Danemark a décidé de fermer les théâtres, les salles de concert, les divertissements. parcs et musées en réponse aux cas de virus. En Espagne, des amis et camarades de classe ont annulé les traditionnels dîners de fin d’année.

L’Écosse et le Pays de Galles ont promis vendredi des millions de livres sterling pour les entreprises touchées lors de la dernière vague d’infections en Grande-Bretagne, une décision qui a fait pression sur le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson pour qu’il fasse de même en Angleterre. Le chef du Trésor Rishi Sunak s’est entretenu avec des représentants des entreprises qui ont demandé plus de soutien , dénonçant un « verrouillage furtif » dans lequel les responsables gouvernementaux recommandent aux gens de réduire autant que possible la socialisation sans imposer officiellement les règles strictes des fermetures passées.

La Grande-Bretagne a signalé un nombre record d’infections trois jours de suite cette semaine, le dernier vendredi avec plus de 93 000 cas recensés.

Des entreprises allant des prestataires de vacances aux pubs et aux théâtres ont connu une vague d’annulations, les clients ayant décidé d’éviter les réjouissances pour le moment plutôt que de risquer d’être infectés et de manquer les fêtes de famille plus tard.

Même les pantos de Noël britanniques – des spectacles de vacances bien-aimés et bruyants – sont menacés. Le théâtre de Belgrade à Coventry, dans l’ouest de l’Angleterre, a dû rembourser 180 000 livres (240 000 $) de ventes de billets après que les clients ont décidé de ne pas assister aux spectacles. Il a également été contraint d’annuler 12 représentations de « La Belle et la Bête » parce que la moitié des acteurs ont été testés positifs. « Il y a eu une véritable baisse de confiance », a déclaré la directrice exécutive Joanna Reid à la BBC.

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré vendredi que l’aide financière aux entreprises doit provenir du gouvernement central car il a le pouvoir d’emprunter pour financer l’ampleur de l’aide nécessaire. « Les affaires saignent déjà, toutes les 24 heures comptent », a déclaré Sturgeon. lors d’un briefing à Edimbourg, la capitale de l’Ecosse. « Il n’y a pas de temps a perdre. » L’industrie du voyage et du tourisme déjà assiégée est particulièrement martelée.

Eurostar, qui exploite des trains à travers la Manche, a vendu vendredi des billets pour la France avant que de nouvelles règles restreignant les voyages à destination et en provenance de la Grande-Bretagne n’entrent en vigueur. De longues files d’attente serpentaient autour du parking de l’Eurotunnel, qui parcourt le tunnel que les conducteurs empruntent pour traverser l’eau.

Ryanair prévoyait initialement de transporter environ 11 millions de passagers en décembre, mais ce chiffre est tombé à 10 millions, a déclaré le directeur général Michael O’Leary au Guardian. La plus grande compagnie aérienne d’Europe réduira également d’environ 10 % sa capacité en janvier. Amanda Wheelock, 29 ans, étudiante diplômée à l’Université du Michigan, a annulé un voyage en France avec son partenaire alors que les cas y augmentaient. Même si la poussée n’est pas nécessairement due à omicron, l’incertitude concernant la nouvelle variante et une nouvelle exigence selon laquelle tous les voyageurs américains doivent être testés négatifs avant de rentrer aux États-Unis, l’ont fait craindre que le voyage ne soit plus stressant qu’amusant. Au lieu de cela, elle se rend dans la région d’Anchorage, en Alaska, pour voir des amis.

« Des vacances avec beaucoup de stress ne sont probablement pas de bonnes vacances », a déclaré Wheelock, originaire d’Arvada, dans le Colorado. Le groupe Advantage Travel, qui représente environ 350 agents de voyages au Royaume-Uni, a déclaré que son activité avait chuté de 40 % à la mi-décembre par rapport à un mois plus tôt. Ces chiffres, y compris les vols, les réservations de croisières et les vacances à forfait, s’ajoutent à la crise actuelle de l’industrie du voyage, qui avait déjà vu son activité chuter des deux tiers depuis le début de la pandémie, a déclaré la PDG Julia Lo Bue-Said.

« Nos membres ont affaire à des clients qui sont vraiment nerveux à l’idée de voyager maintenant », a-t-elle déclaré. De nombreux professionnels du voyage et de l’hôtellerie espéraient avoir laissé le pire derrière eux, près de deux ans après une pandémie qui a dévasté ces industries. Ils ont vu cette saison des fêtes comme une chance de récupérer une partie de ce qui avait été perdu – jusqu’à ce qu’omicron jette un voile qui rappelle les premiers jours de la crise.

Richard Stevens estime qu’il a perdu 4 000 livres (5 300 $) de réservations dans son chalet de ski de location dans les Alpes françaises après l’annonce des nouvelles règles de voyage plus strictes pour les personnes venant de Grande-Bretagne.

Il a perdu sa première réservation lorsqu’un invité a appelé pour dire que les restrictions ne permettraient à personne de venir en France sans raison impérieuse, a déclaré Stevens. « Et la raison impérieuse n’inclut pas le fait de partir en vacances. » Le célèbre chef Michel Roux et d’autres restaurateurs ont investi massivement pour refaire leurs lieux afin de répondre aux problèmes de sécurité – et espéraient en récolter certains des avantages.

Revenir à un état d’énorme incertitude pour un deuxième Noël consécutif est « comme un coup de pied dans l’estomac », a déclaré Roux, qui a un restaurant de destination à Londres. Jorge Riera, qui gère un restaurant espagnol traditionnel dans le centre de Madrid, a déclaré qu’il ne peu importe que les autorités n’aient pas imposé de restrictions spécifiques et, tout au plus, n’aient émis que des recommandations.

« La plupart de nos clients accordent la priorité au bien-être de leurs proches plutôt qu’aux sorties pour une soirée amusante avec des collègues », a déclaré Riera. Au cours de la semaine dernière seulement, les annulations se sont produites pour environ la moitié de l’espace réservé, parfois le même jour de l’événement, a déclaré le responsable. « Les gens ont à nouveau peur du virus », a-t-il déclaré.

