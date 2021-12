La flambée des cas de COVID, les « jabs jabs » rendent Noël sombre

Les chrétiens du monde entier ont célébré samedi leur deuxième Noël COVID-19 avec une augmentation des infections dans de nombreux pays écrasant les hôpitaux, annulant les vols et limitant les observances religieuses, alors même que les vaccins contre le coronavirus étaient plus disponibles que jamais.

Alors que certains pays d’Asie ont imposé des restrictions pour tenter de contenir la variante hautement contagieuse de l’omicron, les gouvernements d’Europe, des États-Unis et d’ailleurs ont prêché le bon sens malgré le signalement de cas quotidiens record cette semaine, conseillant à leurs citoyens d’utiliser des masques et de limiter volontairement la taille des rassemblements de vacances. .

Le chef des soins intensifs d’un hôpital de Marseille, en France, a déclaré que la plupart des patients COVID-19 là-bas à Noël n’étaient pas vaccinés, tandis que les membres de son personnel sont épuisés ou ne peuvent pas travailler parce qu’ils sont infectés.

« Nous en avons marre de ça », a déclaré le Dr Julien Carvelli, chef des soins intensifs à l’hôpital La Timone de Marseille, alors que son équipe passait une autre veille de Noël à soigner des patients COVID-19 sur des appareils respiratoires. « Nous avons peur de ne pas avoir assez d’espace. »

(Photo AP/Gregorio Borgia)

Des milliers de personnes à travers l’Angleterre ont reçu un rappel de vaccin pour Noël alors que de nouveaux cas en Grande-Bretagne ont atteint un nouveau record quotidien de 122 186. La Good Health Pharmacy dans le nord de Londres était l’un des dizaines de sites de vaccination qui ont gardé leurs portes ouvertes samedi pour administrer des » jabs jabs » au milieu d’une pression du gouvernement pour offrir des rappels à tous les adultes d’ici la fin de l’année.

Aux États-Unis, de nombreuses églises ont annulé les services de Noël en personne prévus, et pour celles qui avaient un culte en personne, le clergé a signalé une fréquentation plus faible mais significative.

À l’église de la Dormition de la Vierge Marie dans les Hamptons à Southampton, New York, la fréquentation de la liturgie du réveillon de Noël « a été inférieure d’un tiers à celle de l’année dernière, la réalité du virus omicron diminuant la foule, mais pas la ferveur des fidèles présents. « , a déclaré le pasteur, le révérend Alex Karloutsos.

Le pape François a utilisé son discours de Noël pour prier pour que certains de ces vaccins parviennent aux pays les plus pauvres. Alors que les pays riches ont vacciné jusqu’à 90 % de leur population adulte, 8,9 % des Africains sont complètement vaccinés, ce qui en fait le continent le moins vacciné au monde,

« Accordez la santé aux infirmes et inspirez tous les hommes et femmes de bonne volonté à rechercher les meilleurs moyens possibles pour surmonter la crise sanitaire actuelle et ses effets », a déclaré François depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. « À cœur ouvert pour garantir que les soins médicaux nécessaires – et les vaccins en particulier – soient fournis aux personnes qui en ont le plus besoin. »

(Photo AP/Mahesh Kumar A)

Seuls quelques milliers de sympathisants se sont présentés pour son discours de midi et sa bénédiction, mais même cela était mieux que l’année dernière, lorsque le verrouillage de Noël en Italie a forcé François à l’intérieur pour le discours annuel « Urbi et Orbi » (À la ville et au monde).

Dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile sur l’île méditerranéenne de Chypre, Patricia Etoh, une catholique camerounaise, a déclaré qu’elle n’avait pas de projets particuliers car cela ne ressemblait pas à Noël sans son enfant de 6 ans, qui elle a dû laisser derrière elle.

Mais elle a ajouté: « Nous sommes reconnaissants, nous sommes en vie, et quand nous sommes en vie, il y a de l’espoir. »

De l’autre côté du globe, des centaines de milliers de personnes aux Philippines, la plus grande nation catholique romaine d’Asie, ont passé Noël sans maison, sans électricité ni nourriture et eau adéquates après qu’un puissant typhon a fait au moins 375 morts la semaine dernière et a dévasté principalement le centre provinces insulaires.

Le gouverneur Arthur Yap de la province durement touchée de Bohol, où plus de 100 personnes sont mortes dans le typhon et environ 150 000 maisons ont été endommagées ou détruites, a demandé aux agences d’aide étrangères d’aider à fournir des abris temporaires et des systèmes de filtration d’eau pour compléter l’aide du gouvernement philippin.

« Il y a une peur écrasante. Il n’y a pas de cadeaux, il n’y a pas eu de dîners de réveillon de Noël. Il n’y a rien de tout cela aujourd’hui », a déclaré Yap à l’Associated Press.

(Photo AP/Gregorio Borgia)

Yap a déclaré qu’il était heureux que de nombreux Philippins puissent célébrer Noël de manière plus sûre après l’abandon des cas de COVID-19, mais il a plaidé: « S’il vous plaît, ne nous oubliez pas. »

En Corée du Sud, les règles de distanciation sociale obligeaient les églises à limiter les fidèles à 70 % de leur capacité d’accueil, et les participants au service devaient être entièrement vaccinés.

La Corée du Sud est aux prises avec une flambée des infections et des décès depuis qu’elle a considérablement assoupli ses freins aux virus début novembre dans le cadre des efforts pour revenir à la normale avant la pandémie. Le pays a finalement été contraint de rétablir ses directives de distanciation les plus strictes, notamment une limite de quatre personnes pour les rassemblements sociaux et un couvre-feu à 21 heures pour les restaurants et les cafés.

L’Australie a également eu un Noël avec une vague de cas de COVID-19, son pire de la pandémie, qui a forcé les États à rétablir les mandats de masque et d’autres mesures.

Les célébrations de Noël ont été modérées dans une grande partie de l’Inde, avec plus de décorations que de foule : les autorités ont réintroduit des couvre-feux nocturnes et des restrictions sur les rassemblements de plus de cinq personnes dans les grandes villes comme New Delhi et Mumbai. Les gens ont assisté à la messe de minuit à Mumbai et ailleurs, mais en plus petit nombre.

Ajoutant au stress habituel des voyages de vacances, les compagnies aériennes du monde entier ont annulé des centaines de vols alors que la variante omicron brouillait les horaires et réduisait les effectifs.

Selon FlightAware, plus de 3 900 vols prévus vendredi et samedi ont été annulés, dont près de la moitié impliquant des compagnies aériennes chinoises. Environ 30% des vols concernés – plus de 1 100 – étaient à destination, en provenance ou à l’intérieur des États-Unis.

Les annulations représentaient encore une petite fraction des vols mondiaux. FlightAware dit avoir suivi plus de 100 000 arrivées en 24 heures.

Alors que la pandémie s’est propagée dans le monde au cours des deux dernières années, la Nouvelle-Zélande a utilisé son isolement à son avantage. Les contrôles aux frontières ont tenu à distance le pire du virus. En ce Noël, la Nouvelle-Zélande avait enregistré 50 décès sur une population de 5,5 millions d’habitants.

Les Néo-Zélandais ont apprécié les vacances dans la chaleur du milieu de l’été avec peu de restrictions. Leur pays compte l’une des populations les plus vaccinées au monde, 95 % des adultes ayant reçu au moins une dose. Le pays est également l’un des rares à être largement épargné par l’omicron.

Mais ce succès a un prix. Il y avait des chaises vides à certaines tables familiales cette saison des vacances parce que certains Néo-Zélandais vivant et travaillant à l’étranger n’ont pas pu rentrer chez eux en raison des exigences d’isolement et de quarantaine.

Aux Fidji, de nombreux membres de la nation profondément religieuse célébreront Noël lors de services religieux traditionnels et de réunions de famille. L’île du Pacifique connaît une épidémie en cours et un nombre de morts pandémique de près de 700, mais 92% de la population adulte est entièrement vaccinée.

Le secrétaire à la Santé, James Fong, dans un message de Noël, a exhorté les Fidjiens à « s’il vous plaît célébrer sagement ».

Dans la province reculée de Macuata, les habitants de quatre villages ont reçu un cadeau de Noël spécial : l’électricité a été connectée à leurs villages pour la première fois.