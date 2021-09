La flambée des coûts de l’énergie pourrait pousser des millions de personnes à un « verrouillage par défaut » | Politique | Nouvelles

Il est à craindre que l’augmentation du coût de la vie ne laisse les citoyens les plus pauvres du pays sans argent liquide pour le transport alors qu’ils sont confrontés au choix difficile de chauffer leur maison ou d’acheter de la nourriture. L’inquiétude croissante concernant les coûts du carburant et les menaces pour l’approvisionnement ont incité les députés à demander au Royaume-Uni de devenir plus autosuffisant en construisant davantage de centrales nucléaires et en forant potentiellement dans les réserves de gaz britanniques.

Dennis Reed, directeur de Silver Voices, a averti : « Un nombre énorme de personnes, pas seulement des citoyens plus âgés, mais fondamentalement des personnes au bord de la pauvreté partout dans le monde vont vraiment lutter…

« Il y a une crainte que les gens ne soient repoussés par défaut dans un verrouillage auto-imposé. »

National Energy Action a également tiré la sonnette d’alarme, affirmant que 500 000 ménages supplémentaires pourraient être plongés dans la précarité énergétique en raison de la hausse des factures cet hiver et affirmant que cela ne ferait que “s’aggraver”.

Le Net Zero Scrutiny Group (NZSG), dirigé par le député conservateur de South Thanet, Craig Mackinlay, a averti que les politiques vertes ne doivent pas laisser le « public plus pauvre et plus froid ».

Un député conservateur représentant un ancien siège travailliste du « mur rouge » a déclaré : « Le problème est que les éco-guerriers ont pris le contrôle de mon parti. »

Le NZSG déclare : « Nous sommes profondément préoccupés par le coût des politiques Net Zero, en particulier le fardeau qu’elles peuvent imposer à nos électeurs les plus pauvres… Une action urgente est nécessaire pour protéger les consommateurs contre l’augmentation rapide des factures d’électricité et de gaz.

Il veut que les écotaxes soient supprimées des factures d’énergie et intégrées dans la fiscalité générale pour «protéger les gens contre les fortes hausses de prix».

Lee Anderson, un ancien mineur qui a remporté le siège d’Ashfield dans le Nottinghamshire pour les conservateurs en 2019, a déclaré: “Ce que tout cela montre, c’est que nous devons devenir autonomes en matière d’énergie. Nous devons nous pencher sur le gaz de schiste, la fracturation hydraulique et le nucléaire à l’avenir. »

Des recherches menées pour l’Energy and Utilities Alliance ont révélé que les deux tiers des personnes interrogées (66,1 %) craignent de pouvoir se permettre de rester au chaud cet hiver. Alors que neuf sur dix (95,8 pour cent) pensaient qu’il était important pour le gouvernement d’investir dans des sources d’énergie alternatives telles que l’hydrogène zéro carbone pour éviter une future crise du gaz, seulement un quart (24,6 pour cent) souhaitaient voir le chauffage central au gaz retiré des maisons pour être remplacé par des appareils électriques.

Les députés conservateurs soutiennent fortement une nouvelle génération de centrales nucléaires.

Mark Jenkinson, qui a remporté la circonscription emblématique de Workington en 2019, a déclaré : « Je suis un grand partisan de l’augmentation significative de notre capacité nucléaire afin que nous puissions réduire le coût de l’électricité.

Virginia Crosbie, qui a fait passer Anglesey du rouge au bleu lors des dernières élections, souhaite qu’une nouvelle centrale nucléaire et d’autres projets énergétiques soient implantés dans sa circonscription.

Elle a déclaré: «La flambée des prix du gaz est survenue au moment où les gens rallumeront le chauffage. Nous devons de toute urgence réduire notre dépendance à l’égard du gaz importé et passer à un système énergétique plus résilient et plus rentable.

« Doubler notre transition des combustibles fossiles à une électricité locale à zéro carbone représente une formidable opportunité pour des circonscriptions comme la mienne, Ynys Môn, où nous avons déjà une expertise nucléaire et une abondance de vent et de vagues. »

Andy Mayer de l’Institute of Economic Affairs a déclaré que le gouvernement devrait envisager son moratoire sur la fracturation hydraulique, un processus controversé pour extraire du gaz souterrain.

Il a déclaré: «Cela ne fournira pas de solution immédiate, mais vous pourriez avoir des projets prêts à démarrer dans le nord de l’Angleterre d’ici un an. Cela fournirait au moins des sources locales de revenus et d’emplois. »

Cependant, Mark Logan, qui a pris Bolton North East du Labour en 2019, a souligné les mesures en place pour aider les personnes à faible revenu.

Il a déclaré: «Il est juste que les ménages vulnérables soient protégés par l’extension du gouvernement au plafond des prix de l’énergie, économisant 15 millions de ménages britanniques jusqu’à 100 £ par an, ainsi que par l’extension du Warm Home Discount, ce qui signifie que 780 000 ménages supplémentaires obtiennent 150 £ ont fait baisser leur facture chaque année.

Déclarant son soutien à la poursuite de l’augmentation temporaire de 20 £ des paiements du crédit universel introduit pendant la pandémie, il a déclaré: «Je soutiendrais au moins une prolongation à court terme de l’augmentation du crédit universel et je suis convaincu que ce gouvernement mettra un financement d’urgence à la disposition de aider dans les moments difficiles.

L’inquiétude concernant l’impact sur le coût de la vie survient alors que la respectée Resolution Foundation a averti qu’une “famille à faible revenu typique avec enfants pourrait voir son revenu baisser de plus de 20 £ par semaine au cours des six prochains mois”.

Les pressions sur le coût de la vie comprennent la hausse de l’inflation, le potentiel d’une hausse du plafond des prix de l’énergie et l’introduction de la taxe sanitaire et sociale.

Karl Handscomb, économiste principal de la fondation, a déclaré : « Les familles à revenu faible et moyen seront confrontées à la plus forte pression. De nombreux facteurs d’inflation élevée devraient être de courte durée, mais cela ne rassurera guère les familles en difficulté au cours des semaines et des mois à venir.

“Alors que des politiques comme le National Living Wage offriront une augmentation de revenu bienvenue pour certains, pour de nombreuses familles à faible revenu, cela ne compensera pas les dommages causés par la réduction du crédit universel.”

Un porte-parole a défendu les politiques vertes du gouvernement en déclarant : « Agir maintenant coûtera moins cher que d’attendre pour faire face aux conséquences du changement climatique. Les coûts continuent de s’effondrer à mesure que les technologies vertes progressent, l’énergie solaire et éolienne étant désormais moins chères que les centrales électriques au charbon et au gaz existantes dans la plupart des pays du monde.

« L’économie britannique a déjà augmenté de 78 % tout en réduisant les émissions de 44 % au cours des trois dernières décennies, garantissant des emplois, des investissements et des exportations dans tout le pays. À chaque étape de notre cheminement vers Net Zero, nous serons guidés par l’abordabilité et l’équité.

« L’énergie nucléaire a un rôle clé à jouer dans cet effort national pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, c’est pourquoi nous soutenons la prochaine génération de technologie nucléaire avec un financement supplémentaire et cherchons à approuver au moins un autre projet nucléaire à grande échelle. Dans les prochaines années.”